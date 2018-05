“Torresina | il parco è di tutti e deve restare aperto”

romadailynews

(Di venerdì 11 maggio 2018) Con riguardo ai recenti accadimenti deldi Torresina interviene Alfredo Campagna, Presidente del Municipio Roma XIV. “Ildi Torresina è stato recentemente oggetto di atti vandalici, come purtroppo avviene in molti parchi pubblici della nostra città. A seguito di questo episodio il Comitato di Quartiere ha espresso la volontà di recedere dall’accordo siglato nel 2014 con il Municipio XIV per la custodia del, come forma di protesta contro questa amministrazione municipale accusata di non essere intervenuta e di non aver manifestato solidarietà per l’accaduto. Questa amministrazione è da sempre aperta al confronto e al dialogo”, dichiara il Presidente. “Fin dall’inizio del mandato ad oggi, – prosegue Campagna – l’attenzione sul quartiere di Torresina non è mai venuta meno: il 7 luglio 2016, a pochi giorni dal nostro insediamento abbiamo avuto un primo ...