Torino | bimba dimessa per gastrite muore per emorragia cerebrale

Torino - bimba di 2 anni dimessa dall’ospedale per gastrite muore di emorragia cerebrale : La piccola era stata ricoverata il 4 maggio al pronto soccorso del nosocomio di Rivoli per "ripetuti episodi di vomito e inappetenza". I genitori avevano riferito che era caduta dal letto. Il pm Giulia Marchetti ha aperto un fascicolo e questa mattina verrà eseguita l’autopsia per stabilire le esatte cause del decesso.Continua a leggere

'Aiutiamo la piccola Bea - dateci 30 euro'. Maxi-truffa a Torino nel nome della 'bimba di pietra' : di Simone Pierini 'Aiutiamo la piccola Bea , dateci 30 euro'. Bea è riferito a Beatrice Naso, la bimba morta a 8 anni a causa di una malattia rara che in molti avevano definito la bimba di pietra . ...

Torino - BIMBA NON VACCINATA BLOCCATA DAI VIGILI FUORI DALL'ASILO/ Burioni : "scelta dolorosa ma necessaria" : TORINO, BIMBA di 3 anni BLOCCATA FUORI DALL'ASILO nido dai VIGILI perché non VACCINATA a Torre Pellicce. Le parole del sindaco e dell'immunologo Burioni.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:31:00 GMT)

Torino - vigili all'asilo nido per bloccare una bimba non vaccinata : «Genitori erano stati avvertiti» : vigili urbani all'asilo nido per impedire l'ingresso a una bambina di tre anni non vaccinata. È accaduto a Torre Pellice, nel torinese, dove, come raccontano le cronache locali, al...

