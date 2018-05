Tina lascia Uomini e Donne? Maria De Filippi senza parole

Uomini e Donne - Tina Cipollari lascia il programma? : Che Uomini e Donne sarebbe senza Tina Cipollari? I fan dell'opinionista del programma di Canale 5 stanno iniziando a tremare pensando all'assenza della vamp dal dating show di Maria De Filippi. A ipotizzare il suo abbandono è il settimanale Nuovo Tv. Sulle sue pagine si legge che Tina potrebbe vagliare l'ipotesi di dire addio alla trasmissione per motivi familiari. La separazione da suo marito Chicco Nalli e la necessità di gestire la ...

Rooney lascia l’Everton : ecco la nuova desTinazione dell’attaccante : E’ giunta al capolinea l’esperienza all’Everton dell’attaccante Wayne Rooney. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, l’attaccante inglese ha raggiunto un accordo con il DC United, squadra di Washington in MLS, nelle casse del club inglese circa 12 milioni di sterline. Si conclude così la seconda esperienza con la maglia dell’Everton per Rooney, adesso una nuova affascinante avventura. L'articolo Rooney lascia ...

Tina Cipollari vuole lasciare Uomini e Donne? Maria De Filippi contraria : Tina Cipollari ha deciso di lasciare Uomini e Donne? Secondo Nuovo Tv la Vamp sarebbe pronta ad abbandonare il programma Tina Cipollari è pronta a lasciare Uomini e Donne. A farlo sapere è il settimanale Nuovo Tv nell’ultimo numero in edicola. A quanto pare la Vamp sarebbe pronta a prendersi una pausa dal programma di […] L'articolo Tina Cipollari vuole lasciare Uomini e Donne? Maria De Filippi contraria proviene da Gossip e Tv.

PatTinaggio artistico - Evgenia Medvedeva lascia la sua allenatrice Eteri Tutberidze. Brian Orser sarà il nuovo coach : Terremoto nel Pattinaggio artistico russo. La vice Campionessa Olimpica Evgenia Medvedeva ha ufficialmente rotto, dopo undici anni di attività, il rapporto di lavoro con l’allenatrice Eteri Tutberidze. La notizia è stata appena rilasciata in via ufficiale tramite un comunicato pubblicato sul sito della federazione russa, in cui si leggono le parole del presidente Alexander Gorshkov: “Oggi Evgenia Medvedeva è tornata a Mosca dopo un ...

Amici 17 : ValenTina - Luca - Zic e Matteo lasciano il programma - Irama vince la sua terza puntata consecutiva : Cambia il meccanismo del serale, Rudy Zerby propone una sfida tra Emma e Carmen con eliminazione immediata.

Consultazioni - MarTina ora prende tempo E lascia la porta aperta a M5s : Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina tiene aperta la porta al Movimento Cinque Stelle per la formazione di un nuovo governo. Al termine del secondo giro di Consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico, il segretario dem ha affermato: "Riconosciamo e registriamo passi in avanti importanti. In particolare in merito alla richiesta di chiudere definitivamente una fase, quella con centrodestra e Lega. Sono arrivate parole ...

I renziani lasciano solo MarTina : "Se fai un accordo con Di Maio - senza di noi" : Ai renziani non interessa sedersi al tavolo con Luigi Di Maio. Sono passati pochi minuti dalla fine del colloquio tra la delegazione del Partito Democratico e il presidente della Camera Roberto Fico per ragionare su una possibile intesa Pd-M5S e su twitter ha subito ripreso a circolare l'hashtag #senzadime. Prese di distanza nette dall'apertura fatta dal segretario Maurizio Martina che all'uscita dal confronto con Fico - incaricato con un ...

ValenTina Verdecchi non lascia Amici 2018 : il referto medico dopo l’infortunio : Amici 2018 Serale: Valentina Verdecchi resta in gara dopo l’infortunio. Le parole del medico Valentina Verdecchi non lascia Amici 2018 Serale. dopo l’infortunio, la ballerina della Squadra Bianca resta in gara nel programma di Maria De Filippi. A comunicarlo ufficialmente è stato il dottor Stefano Lovati nella terza puntata dello show in onda sabato 21 […] L'articolo Valentina Verdecchi non lascia Amici 2018: il referto medico ...

Al Bano e Romina Power sono tornati insieme?/ La battuTina di J-Ax lascia pensare a seconde nozze per i due : Al Bano Carrisi e Romina Power sono tornati insieme? La cantante pubblica una foto con una didascalia che spacca i fans. Frecciatina per Loredana Lecciso?(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 14:31:00 GMT)