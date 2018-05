Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Scoppia il gossip sul Web

Uomini e Donne - Tina Cipollari lascia il programma? : Che Uomini e Donne sarebbe senza Tina Cipollari? I fan dell'opinionista del programma di Canale 5 stanno iniziando a tremare pensando all'assenza della vamp dal dating show di Maria De Filippi. A ipotizzare il suo abbandono è il settimanale Nuovo Tv. Sulle sue pagine si legge che Tina potrebbe vagliare l'ipotesi di dire addio alla trasmissione per motivi familiari. La separazione da suo marito Chicco Nalli e la necessità di gestire la ...

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne : sarà la scelta di Nicolò Brigante? Tina Cipollari fa il tifo per lei : Marta Pasqualato sarà la scelta di Nicolò Brigante? Oggi, mercoledì 2 maggio, su Canale 5 la puntata del trono classico di Uomini e Donne è dedicata alla decisione del tronista.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:00:00 GMT)

Tina Cipollari DI NUOVO MAMMA?/ Foto - un dépliant scatena il gossip : "Desiderio di un'altra gravidanza?" : TINA CIPOLLARI di NUOVO mamma a 52 anni? Diva e Donna paparazza l'opinionista di Uomini e Donne in clinica intenta a leggere un opuscolo sull'amniocentesi(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 21:12:00 GMT)

Uomini e donne - Trono over : ribaltone da Maria De Filippi - Gemma Galgani trova l'amore e Tina Cipollari la umilia : Colpo di scena a Uomini e donne . di Maria De Filippi . L'ormai mitica Gemma Galgani , passata da poco da corteggiatrice a tronista al Trono over , si sarebbe invaghita di Marco , aitante ex ...