Tim si allea con Mediaset sui contenuti e dichiara | «Siamo la nuova TV»

Usa-Iran : diparTimento di Stato - su 'minaccia iraniana' lavoreremo a reale soluzione con alleati : ... per fermare le attività terroristiche in tutto il mondo e per bloccare la minaccia che l'Iran rappresenta per il Medio Oriente e non solo. Mentre lavoriamo a questa nuova soluzione " conclude la ...

Affluenza record e alleanze in costruzione : tutto pronto per la resa dei conti Vivendi-Elliott all'assemblea Tim : Il risultato si conoscerà solo domani, al termine delle votazioni, ma c'è un elemento che alla vigilia dell'assemblea Tim dà un orientamento di quello che potrebbe essere l'esito finale nella sfida a due tra Vivendi e il fondo Elliott per la governance del gruppo telefonico: l'Affluenza record. La partecipazione stimata è del 66-67% del capitale sociale, almeno stando al numero delle azioni depositate fino ad ora, ...

Alleanza Pd-M5S - Marcucci : “Di Maio ha detto bugie - io c’ero all’incontro con Fico. Inspiegabile il suo otTimismo” : L’esponente PD Andrea Marcucci a Omnibus (La7) svela alcuni retroscena dell’incontro della delegazione del suo partito con il Presidente della Camera Roberto Fico. “Avendo partecipato agli incontri non si è spiegato l’ottimismo di Fico e ha affermato che Di Maio ha detto delle bugie: lui è intervenuto non dopo l’intervista di Renzi in tv ma proprio dopo le dichiarazioni del presidente della ...

L'ulTimo arrivato prepara già la valigia. Calenda : "Se si allea con M5S - lascio il Pd" : "In caso di alleanza" con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, conferma il suo addio ai dem. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo follower che gli chiede: "Anche lei aveva promesso di dimettersi da nuovo iscritto in caso di trattativa con i 5 Stelle. O mi sbaglio?". "In caso di alleanza", è la risposta, "e lo confermo".La linea del No è anche quella di Matteo Renzi, a cui Calenda rimprovera ...

Governo : Di Maio - con Pd non sarà alleanza ma contratto - io otTimista : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Questa è la settimana decisiva per dare un Governo al Paese e sono molto ottimista. Lo sono perché non sarà un’alleanza. Voglio dirlo chiaramente ai nostri attivisti: quello che valeva per la Lega, vale anche per il Pd. Le condizioni non cambiano: vogliamo un contratto di Governo, fatto a partire dal nostro programma e sulla base redatta dal professor Giacinto Della Cananea”. Lo puntualizza ...

Olio di iperico : otTimo alleato contro le rughe e i segni dell’invecchiamento del viso : L’ Olio di iperico è un ottimo cicatrizzante, emolliente e stimolatore della rigenerazione cellulare, molto utilizzato per le sue innumerevoli proprietà. Impiegato anche contro le scottature (comprese quelle solari) e le piaghe; dal colore rossastro intenso è il prodotto più potente ed efficace che esista in natura. Esso ha anche proprietà antirughe e anti età, per la presenza di composti antiossidanti, tanto da rappresentare il più ...

L'ulTima carta di Mattarella : l'ipotesi di un'alleanza M5S-Pd : Volano gli insulti mentre affonda l'opzione di un governo dei vincitori del 4 marzo sui divanetti di palazzo Giustiniani. L'incarico esplorativo, che ieri mattina il presidente della Repubblica ha ...

UlTime notizie/ Di oggi - ulTim'ora : guerra in Siria degli alleati Usa (15 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: attacco degli alleati in Siria. Muore folgorato mentre cerca di rubare il rame. Un furgone con 2 kg di esplosivi fermato dalla polizia. (15 aprile 2018).(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 02:23:00 GMT)

Tim : Calenda - Berlusconi e Di Maio siglano la grande alleanza italiana contro Vivendi : ROMA - L'ostilità di Silvio Berlusconi. I dubbi dei Cinquestelle. Ma anche l'avversione del governo uscente. contro Vivendi si è coalizzato un fronte compatto che punta a ridimensionare l'influenza ...

"Lega-M5s ulTima arma prima di tornare al voto". Il leghista Giancarlo Giorgetti continua a trattare con gli alleati : "Allearsi con i 5 Stelle per la legge elettorale? Sarebbe l'estrema ratio prima di disperarsi". Così il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, in un'intervista a Il Corriere della Sera. "Sarebbe l'ultima ratio, l'ultima arma prima della disperazione" ha spiegato il leghista che sta conducendo le trattative per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato."II centrodestra andrà al governo. Con la perseveranza e la pazienza ...

Il pomodoro : otTimo alleato contro l’ipertensione e non solo : Il pomodoro è un ortaggio ricco di molecole bioattive, di vitamine e di potassio utili sia per una buona funzionalità dei muscoli che per il sistema immunitario. Ha un elevato contenuto di acqua, pochi zuccheri, una discreta quantità di vitamina C e tanto potassio che, è aiuta a mantenere nei giusti limiti la pressione arteriosa e, quindi, contribuisce a tenere lontani malattie varie, tumori ed allergie. Secondo una ricerca scientifica della ...

UlTime notizie/ Di oggi - ulTim'ora : M5S - Lega - Pd - prove di alleanza per tutti i partiti (10 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: prove di alleanza politica per tutti i partiti. Trentamila bambini non in regola con i vaccini. Kim apre a Donald Trump. (10 marzo 2018).(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 01:12:00 GMT)

UlTime notizie/ Di oggi - ulTim'ora : Calenda - "Pd alleato con M5s? Fine del mio tesseramento" - 7 marzo - : Ultime notizie oggi, ultim'ora: Carlo Calenda entra nel Pd, 'accordo con M5s? Me ne andrei subito'. Caos Pd, arresti a Roma Parioli per spaccio droga.