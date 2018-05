This is America | Childish Gambino tra messaggi forti e citazioni nascoste

“This is America” - il nuovo controverso video di Childish Gambino : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T14:08:26+00:00 ROMA – Childish Gambino torna alle origini con il nuovo video “This is America”. E fa scandalo. La cultura delle armi da fuoco negli USA, la violenza delle forze dell’ordine e l’essere afroamericani nell’America di oggi. Tutti tempi rappresentati con pungente ironia, conducendo lo spettatore in un clima surreale. Da […]

Avete visto il video di cui parlano tutti? È “This is America” di Childish Gambino : “Hai visto il nuovo video di Childish Gambino?” “No” “Dai vieni, ti faccio vedere” “Ma adesso? Lo vedrò dopo, domani, quando capita” “No, no, vieni adesso” Domenica 6 maggio, interno sera, una conversazione domestica uguale a decine di altre. Solo che, stavolta, nel mezzo ‘balla’ un video di quelli che vale davvero la pena vedere (“l’insistente” della ...

This is America - che cosa racconta il nuovo video di Childish Gambino (o meglio Donald Glover) : Una canzone e il suo relativo video musicale stanno facendo molto parlare di sé negli ultimi giorni: stiamo parlando di This is America, il nuovo brano di Childish Gambino, l’incarnazione musicale dell’eclettico attore e artista Donald Glover. Impegnato nella prossima uscita del film Solo: A Star Wars Story e nella seconda stagione della sua serie Atlanta (dal 17 maggio su Fox), Glover ha diffuso questo suo nuovo pezzo musicale in ...