The Voice of Italy | vince Maryam Tancredi del team di Al Bano | che è diventato nonno

The Voice of Italy 2018 - vince : Maryam Tancredi : La finale della quinta edizione di The Voice of Italy (Quì il liveblogging) vede al trionfo Maryam Tancredi per il team di Al Bano, la giovane ventenne di Napoli ha conquistato così un contratto discografico con la UniversalUna serata condotta in modo stucchevole da Costantino della Gherardesca che gioco/forza di una diretta spenta, purtroppo, scopre tutti i difetti nell'affrontare un live show in prima serata, evidentemente da ...

Maryam Tancredi vince The Voice of Italy 2018 : The Voice of Italy 2018: ha vinto Maryam Tancredi del team Al Bano Ufficialmente proclamata, in diretta tv, la vincitrice di The Voice of Italy 2018. La concorrente che ha vinto la quinta edizione del popolare talent show di Rai2 è Maryam Tancredi. La cantante, che nel programma ha fatto parte del team di Al […] L'articolo Maryam Tancredi vince The Voice of Italy 2018 proviene da Gossip e Tv.

Annunciato il vincitore di The Voice of Italy - trionfa il bel canto in una finale ordinaria : Il vincitore di The Voice of Italy è stato finalmente Annunciato. Si tratta di Maryam Tancredi, che ha partecipato all'ultima edizione del programma nella squadra di Al Bano. La giovane artista ha esordito nell'opening dedicato ad Avicii insieme ai suoi colleghi, con i quali ha condotto il numero di apertura della finale di The Voice of Italy guidata da Costantino Della Gherardesca. La sua voce aveva impressionato fin dalle Blind ...

Maryam Tancredi è la vincitrice di The Voice of Italy 2018 : La finale di The Voice of Italy 5 ha decretato il suo vincitore: si tratta di Maryam Tancredi, la giovanissima 19enne di Napoli che ha conquistato tutti con la sua voce Maryam Tancredi vince The Voice of Italy 2018. Una lunga serata di musica ed emozioni quella che è andata in onda in diretta su Rai 2. I quattro finalisti di #TVOI si sono sfidati a suon di note sul palcoscenico allestito presso gli studi televisivi di Via Mecenate a Milano. Ecco ...

Maryam Tancredi vince The Voice 2018 : Maryam Tancredi Maryam Tancredi è la vincitrice di The Voice of Italy 2018. Un successo per Albano, che è stato il coach della giovane all’interno del talent show. La cantante napoletana ha conquistato il podio dello show di Rai2 spuntandola al televoto nel duello finale con Beatrice Pezzini, artista del Team J-Ax. Maryam ha 19 anni, viene da Napoli e il suo sogno è vivere di musica. Ha imparato prima a cantare e poi a camminare. Da ...

