The Voice of Italy | la finale | vince Maryam Tancredi con un inedito già dimenticato Ma

The Voice 2018 e la frecciatina ad Amici : «In questo programma manca l’auto-tune» : Ema Stokholma, Lory Del Santo Alla finale di The Voice of Italy 2018, oltre agli acuti e alle note musicali, s’è udita pure una frecciata (implicita ma non troppo) ad Amici. A pronunciarla in diretta è stata la dj ed ex concorrente di Pechino Express Ema Stokholma, presente nello studio del talent show come commentatrice per Radio2. Su Rai2, durante un collegamento con gli speaker radiofonici che stavano seguendo la diretta, Ema se ...

The Voice of Italy 2018 : trionfano Al Bano e la sua Maryam : The Voice 2018 la diretta della finale di giovedì 10 maggio 2018[live_placement] The Voice of Italy 2018. Tutto è pronto per l’ultima sfida del Gran Finale live. Lo studio Mecenate 2000 è stato rinnovato e ampliato per accogliere l’orchestra che accompagnerà le esibizioni dei 4 finalisti e i ballerini che animeranno l’ultimo appuntamento di “The Voice of Italy 2018”, in diretta su Rai2 e Radio2 giovedì 10 maggio dalle ore 21.20. Noi di ...

Ascolti tv 10 maggio 2018 : la finale di The Voice non va oltre il 10% : Ascolti tv The Voice 2018: ieri sera la finale seguita da 1,7 milioni di spettatori Ecco gli Ascolti tv della finale di The Voice 2018. Giovedì 10 maggio, in prima serata su Rai2, l’ultima puntata del talent show targato Talpa Italia è stato vista da una media di 1 milione 750 mila telespettatori, pari al […] L'articolo Ascolti tv 10 maggio 2018: la finale di The Voice non va oltre il 10% proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 10 maggio 2018. La Mafia Uccide Solo D’Estate 16.5% - Le Iene (10.7%) meglio della finale di The Voice (10%). Santoro fermo al 3.1% : The Voice Su Rai1 la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 ha conquistato 3.738.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 Storia di una Ladra di Libri ha raccolto davanti al video 1.891.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 – preceduta da un’anteprima di 8 minuti (1.538.000 – 6.2%) – la finale della quinta stagione di The Voice - dalle 21.30 all’1 – ha interessato 1.750.000 spettatori pari ...

Ascolti tv ieri - La Mafia uccide solo d’estate 2 vs The Voice | Auditel 10 maggio 2018 : Gli Ascolti tv di ieri, 10 maggio 2018, hanno decretato il vincitore della prima serata. Chi ha avuto la meglio, nella guerra dei dati Auditel, fra La Mafia uccide solo d’estate 2, amata fiction in onda su Rai 1 e Le Iene, storico programma di Italia 1? Quanti telespettatori hanno raccolto, invece, il film su Canale 5 ma anche l’ultima puntata di The Voice of Italy su Rai 2, il ritorno di M di Santoro su Rai 3 e Piazzapulita su ...

Maryam ha vinto «The Voice of Italy» : chi è la 19enne di Somma Vesuviana : di Mariagiovanna Capone Maryam Tancredi ha vinto 'The voice of Italy' . Il suo percorso nello show di Raidue termina con un contratto discografico con la Universal che si è aggiudicata grazie a un ...

Maryam Tancredi è la vincitrice di The Voice : ecco chi è : Ieri, giovedì 10 maggio 2018 è andata in onda la finale della quinta edizione di The Voice of Italy e dopo una lunga e intensa gara è stata finalmente proclamata la vincitrice. Il suo nome è Maryam Tancredi e alle Blind auditions ha stregato Al Bano con la sua voce calda ed intensa. L'artista si è aggiudicata la vittoria finale con il 64,81% dei voti, riuscendo a sbaragliare l'avversaria Beatrice Pezzini della squadra di J-Ax e conquistando il ...

The Voice of Italy 2018 : la vittoria di Maryam (team Al Bano) e una nuova sfida : Le previsioni di pubblico e bookmakers si sono avverate: Maryam Tancredi, data per super-favorita, è infatti stata eletta The Voice of Italy 2018. Il secondo posto è andato a Beatrice Pezzini e il terzo ad Andrea Butturini, mentre all’ultimo si è piazzata Asia Sagripanti (con la consolazione di essere stata l’unica a pubblicare un inedito che può dire proprio al 100%, da cantautrice). La finale si è svolta in un clima adrenalinico, ...

The Voice - il gran finale : musica - prove vocali coinvolgenti - emozioni e competizione per l’ultima serata : Tutto è pronto per l’ultima sfida del gran finale live. Lo studio Mecenate 2000 è stato rinnovato e ampliato per accogliere l’orchestra che accompagnerà le esibizioni dei 4 finalisti e i ballerini che animeranno l’ultimo appuntamento di “The Voice of Italy 2018”, in diretta su Rai2 e Radio2 giovedì 10 maggio dalle ore 21.20. Per i coach sono state otto settimane di scelte impegnative e di rinunce dolorose per arrivare alla scelta dei 4 ...

«The Voice 2018» : vince Maryam : The Voice of Italy lo ha vinto Maryam Tancredi. Una diciannovenne napoletana, bruna, che i sondaggi davano come gran favorita. Insieme al proprio inedito, Una buona idea, la ragazza ha cantato No di Meghan Trainor. Lo ha fatto con zelo: un compitino svolto tanto bene da averle assicurato la finale dello show Rai, non i suoi riflettori. L’ultima puntata del talent, malgrado i giovani cantanti, le loro infinite aspirazioni, è stata di Al Bano. Al ...

Al Bano è diventato nonno : ecco lo scoop a The Voice of Italy Video : Ieri, 10 maggio 2018 è arrivata la lieta notizia: Al Bano è diventato ufficialmente nonno [Video] per la primissima volta. L'inaspettato scoop è arrivato dal simpatico conduttore televisivo Costantino Della Gherardesca a The Voice of Italy, talent show trasmesso su Rai 2 a cui il cantante partecipa come coach. La figlia, Cristel Carrisi, è diventata mamma di uno splendido maschietto e nonna Romina Power sembra aver ritrovato la sua serenita' ...