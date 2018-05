The Voice of Italy - E' Maryam Tancredi la vincitrice dell' edizione 2018

Vincitore The Voice of Italy 2018/ Chi ha vinto? Maryam Catania favorita sin dall'inizio? : Vincitore The Voice of Italy 2018: Maryam Tancredi è la più votata di questa edizione davanti a Beatrice Pezzini. La soddisfazione del suo coach Al Bano.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:00:00 GMT)

The Voice 2018 : chi è causa del suo mal pianga se stesso : The Voice, Costantino Della Gherardesca I talenti non sono mancati. I momenti intensi ed emozionanti, o quelli da ridere, nemmeno. Eppure, a riflettori spenti, l’edizione 2018 di The Voice ci ha lasciato una certa sensazione di incompiutezza. Come se allo show di Rai2 fosse mancato qualcosa per essere davvero imperdibile e degno di essere ricordato come tale. La responsabilità di tale impressione non può certo essere attribuita ai giovani ...

Lorella Cuccarini contro Rai 2 per The Voice/ Fan Caraoke - slitta la messa in onda : il direttore si scusa : Lorella Cuccarini contro Rai 2 per The Voice: Fan Caraoke, slitta la messa in onda e la showgirl polemizza. Su Twitter arrivano le scuse del direttore Andrea Fabiano(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:48:00 GMT)

Maryam Tancredi vince The Voice ma era già famosa in tv : ecco dove l'abbiamo vista : Col 64,81% dei voti, Maryam Tancredi vince The Voice e con lei, trionfa anche il coach Al Bano che l'ha fortemente voluta nel suoi team indirizzandola al meglio verso la vittoria finale contro ...

Betta Lemme canta Felicità alla finale di The Voice con Al Bano nonno e vincitore con Maryam (video) : Betta Lemme canta Felicità alla finale di The Voice in una delle edizioni più piatte di sempre. A trionfare è il team di Al Bano, outsider del genere, che abbiamo appena scoperto essere diventato nonno. L'artista internazionale, una delle poche ospiti della finale del programma, ha dichiarato che il suo brano italiano preferito è sicuramente Felicità. Carrisi non poteva quindi rifiutarsi di salire sul palco sul palco per cantare con lei, ...

The Voice of Italy - la finale : vince Maryam Tancredi (con un inedito già dimenticato). Ma la vera notizia riguarda Al Bano : La finale di The Voice of Italy rischiava di passare totalmente inosservata, sennonché l’annuncio in diretta della nascita del pargolo di Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, ha dato una notizia a un’edizione particolarmente anonima del talent musicale di RaiDue. Al Bano è diventato nonno per la prima volta e “salva” la baracca nella quale ha rivestito il ruolo di coach: “Questo è uno dei giorni più belli della mia ...

The Voice 2018 e la frecciatina ad Amici : «In questo programma manca l’auto-tune» : Ema Stokholma, Lory Del Santo Alla finale di The Voice of Italy 2018, oltre agli acuti e alle note musicali, s’è udita pure una frecciata (implicita ma non troppo) ad Amici. A pronunciarla in diretta è stata la dj ed ex concorrente di Pechino Express Ema Stokholma, presente nello studio del talent show come commentatrice per Radio2. Su Rai2, durante un collegamento con gli speaker radiofonici che stavano seguendo la diretta, Ema se ...

The Voice of Italy 2018 : trionfano Al Bano e la sua Maryam : The Voice 2018 la diretta della finale di giovedì 10 maggio 2018[live_placement] The Voice of Italy 2018. Tutto è pronto per l’ultima sfida del Gran Finale live. Lo studio Mecenate 2000 è stato rinnovato e ampliato per accogliere l’orchestra che accompagnerà le esibizioni dei 4 finalisti e i ballerini che animeranno l’ultimo appuntamento di “The Voice of Italy 2018”, in diretta su Rai2 e Radio2 giovedì 10 maggio dalle ore 21.20. Noi di ...

Ascolti tv 10 maggio 2018 : la finale di The Voice non va oltre il 10% : Ascolti tv The Voice 2018: ieri sera la finale seguita da 1,7 milioni di spettatori Ecco gli Ascolti tv della finale di The Voice 2018. Giovedì 10 maggio, in prima serata su Rai2, l’ultima puntata del talent show targato Talpa Italia è stato vista da una media di 1 milione 750 mila telespettatori, pari al […] L'articolo Ascolti tv 10 maggio 2018: la finale di The Voice non va oltre il 10% proviene da Gossip e Tv.