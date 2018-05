The end A Roma la street art mette una lapide sul manifesto del Pd

Vincitore The Voice of Italy 2018/ Chi ha vinto? Maryam Tancredi difende il suo trofeo dai ladri! Video : Vincitore The Voice of Italy 2018: Maryam Tancredi è la più votata di questa edizione davanti a Beatrice Pezzini. La soddisfazione del suo coach Al Bano.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:00:00 GMT)

I bus in fiamme di Roma citati anche a Londra. The Indipendent : «Quest'anno è il decimo» : I bus in fiamme di Roma arrivano Oltremanica . Le immagini choc dell'autobus Atac carbonizzato in via del Tritone hanno fatto davvero il giro del mondo. Tanto che l'Indipendent ha dedicato un ampio articolo alla 'psicosi bus' nella Capitale, raccontando dei diversi incidenti che si sono susseguiti in questi giorni. L'ultimo, poche ore fa. Roma, ...

Street art a Roma - il manifesto 'stronca' il Pd : 'The end' - : A pochi passi da piazza Fontana di Trevi è apparsa un'opera firmata Andrea Villa che mostra una lapide accompagnata dalla frase 'La rivoluzione siamo noi', firmato 'Partito democratico, tesseramento ...

Street art a Roma - il manifesto "stronca" il Pd : "The end" : Street art a Roma, il manifesto "stronca" il Pd: "The end" A pochi passi da piazza Fontana di Trevi è apparsa un’opera firmata Andrea Villa che mostra una lapide accompagnata dalla frase 'La rivoluzione siamo noi', firmato 'Partito democratico, tesseramento 2018' Parole chiave: ...

Ancora 'street art' in centro a Roma - quadro 'The end - Pd' : Una grande foto incorniciata è comparsa questa mattina in via del Babbuccio a Roma, un vicolo a pochi passi da piazza Fontana di Trevi, con l'immagine di una lapide con sopra la scritta 'The end' ...

Il Miracolo è il The Leftovers italiano : la religione guest-star di un motore indipendente : Quel confine invisibile che divideva la serialità italiana, timida nel cercare temi capace di sconfinare e di catturare anche un pubblico all'estero, da quella internazionale, è ormai definitivamente stato cancellato. Chi più, chi meno, le case di produzione nostrane hanno capito che il futuro non sta solo nel produrre serie che sbanchino l'Auditel, ma anche che riescano ad avere un vita propria in Paesi stranieri. A serie come I Medici, Il ...

The Legend of Zelda : Breath of The Wild su Game Boy Color? Ecco il meraviglioso De-make : Ci sono dei "what if" che vale sicuramente la pena trattare all'interno delle nostre news e quello di oggi è davvero molto interessante. Come sarebbe stato un The Legend of Zelda: Breath of the Wild sviluppato parecchi anni fa, per una console portatile storica come il Game Boy Color? Il risultato è un video imperdibile per i fan del titolo e in generale della serie.L'apprezzatissimo titolo pubblicato su Switch e Wii U può contare su un comparto ...

Material Theming rivoluziona il Material Design rendendolo più semplice per tutti : Al Google I/O 2018 il colosso di Mountain View ha presentato un nuovo strumento dedicato agli sviluppatori, per facilitare l'utilizzo del Material Design. L'articolo Material Theming rivoluziona il Material Design rendendolo più semplice per tutti proviene da TuttoAndroid.

'The Happy Prince' : accostarsi al genio non rende geniali : Due sono sempre stati i grandi demoni da combattere per il celebre Oscar Wilde: la superficialità e la noia. «La superficialità è il difetto supremo. Tutto quello che si riesce a capire a fondo è giusto» – scriveva nel De Profundis – e con molta probabilità Rupert Everett con il suo The Happy Prince ha fatto in modo che i tanto temuti demoni dell’autore irlandese avessero la meglio. Il film – di genere drammatico, e dal carattere storico, ...

PROMETheUS/ Su Rai 4 il film con Noomi Rapace e Michael Fassbender (oggi - 7 maggio 2018) : PROMETHEUS, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Noomi Rapace, Michael Fassbender e Charlize Therone, alla regia Ridley Scott. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 08:53:00 GMT)

Nel weekend di Jerez - su Sky torna “The Test” : GP di Spagna in corso da Jerez: oggi, sabato, dopo la sessione mattutina di libere, sarà il turno delle qualifiche: alle 12.30 la Moto3, alle 14.10 la MotoGP e alle 15 la Moto2. Domenica 6 maggio alle 14.00 la gara della MotoGP (live anche su Sky Sport 1), preceduta alle 11 dalla Moto3 e alle […] L'articolo Nel weekend di Jerez, su Sky torna “The Test” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...

Carrie Coon in The Sinner 2 : prenderà il posto di Jessica Biel nel ruolo di assassina? : Dopo il successo della prima stagione, The Sinner 2 è sicuramente una delle serie più attese della prossima estate. Quella che doveva essere una serie limitata interpretata e prodotta da Jessica Biel si è trasformata in una possibile serie antologica che vedrà il detective Harry Ambrose (Bill Pullman) sulle tracce di un'altra possibile assassina, che si tratti proprio della new entry Carrie Coon? EW ha annunciato che proprio Proxima Midnight ...

Amici17 - Simona Ventura difende Biondo e si scaglia contro la Parisi : HeaTher posa il fiasco! - poi lascia lo studio : Maria De Filippi apre la quarta puntata di Amici parlando subito della questione Biondo e della querelle con Heather Parisi. Prima Maria fa ascoltare la lettera che la madre di Biondo ha scritto in ...

BlackBerry AThena riceva la certificazione TENAA - facendo pensare ad un breve lancio sul mercato : Un paio di settimane fa vi avevamo mostrato il render di un nuovo smartphone BlackBerry chiamato Athena che ora riceve la certificazione TENAA! L'articolo BlackBerry Athena riceva la certificazione TENAA, facendo pensare ad un breve lancio sul mercato proviene da TuttoAndroid.