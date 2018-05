TF | licenziamento per pilota falso ammalato

Medico torna in servizio dopo licenziamento per assenteismo : ora irreperibile perché riceve anche a Dubai : Medico torna in servizio dopo licenziamento per assenteismo: ora irreperibile perché riceve anche a Dubai Il tg satirico sulle tracce dell’urologa Maria Colavita. licenziata perché andava in tv mentre risultava in malattia. Continua a leggere

licenziamento legittimo per chi lavora per un altro datore : legittimo il Licenziamento di chi durante il congedo parentale presta attività lavorativa per un altro datore. La Cassazione, con sentenza n. 7425 del 6 dicembre 2017 pubblicata il 26 marzo 2018, ha respinto il ricorso di un autista licenziato perché reo di aver guidato i mezzi di un’altra società di trasporti nello stesso giorno in cui aveva chiesto il congedo parentale al proprio datore di lavoro. Prima di giungere in Cassazione, l’autista si ...

Diplomati magistrali a rischio licenziamento in sciopero della fame dal 28 aprile : “Continueremo a oltranza” : Da più di settantadue ore non mangiano e andranno avanti ad oltranza finché non arriverà un provvedimento che salvaguardi il loro posto di lavoro. Sono gli insegnanti Diplomati magistrali a rischio di licenziamento ed estromissione dalla graduatoria ad esaurimento dopo la sentenza del Consiglio di Stato del dicembre scorso. Da sabato scorso si sono piazzati in viale Trastevere dove per disposizione delle autorità possono restare solo dalle 9 ...

licenziamento per giusta causa : il CCNL non vincola il giudice : Ravvisabile la giusta causa di Licenziamento anche al di fuori delle casistiche previste dal CCNL. A questo è giunta la Cassazione con sentenza n. 6606 del 20 dicembre 2017 pubblicata il 16 marzo 2018. La Suprema Corte si è espressa in merito al Licenziamento per giusta causa di un capotreno il quale si era più volte trattenuto nella cabina di guida, senza in questo modo ottemperare alle sue attività di assistenza alla clientela e controllo ...

licenziamento per 40 lavoratori della Medicare a Comiso : L'Asp ha deciso di modificare la gestione del servizio della Rsa di Comiso e 40 lavoratori saranno licenziati. Proclamato lo stato di agitazione

Legge 104 - licenziamento per giusta causa per chi abusa : Chi abusa dei permessi e della Legge 104 può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro anche se non configura un reato. Lo ha confermato nei giorni scorsi la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8209/2018. Ricordiamo che l’utilizzo dei permessi legati alla Legge 104 prevede che in tali giornate il beneficiario effettui l’assistenza al parente disabile non in maniera continuativa e ritagliandosi spazi per altre ...

T.Imerese : verso licenziamento operai indotto - sindaco 'accanto a lavoratori' (2) : (AdnKronos) - "Stiamo tentando di fare il possibile per sostenere questi lavoratori - dice il sindaco -. L'auspicio è che Blutec si attivi in modo tale che questi lavoratori, nonostante la mobilità, possano essere riassorbiti. Ma tutto passa dal rilancio del sito industriale. Purtroppo, però, non ab

T.Imerese : verso licenziamento operai indotto - sindaco ‘accanto a lavoratori’ (2) : (AdnKronos) – “Stiamo tentando di fare il possibile per sostenere questi lavoratori – dice il sindaco -. L’auspicio è che Blutec si attivi in modo tale che questi lavoratori, nonostante la mobilità, possano essere riassorbiti. Ma tutto passa dal rilancio del sito industriale. Purtroppo, però, non abbiamo importanti novità. Si attende dal 16 marzo scorso l’esito della relazione presentata da Blutec a Invitalia che ...

T.Imerese : verso licenziamento operai indotto - sindaco ‘accanto a lavoratori’ : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) – Amministrazione comunale a sostegno degli operai dell’ex Fiat di Termini Imerese (Palermo), dell’indotto, delle aziende dei servizi e degli interinali. Nei giorni scorsi il sindaco, Francesco Giunta, ha incontrato una delegazione di tute blu della Bienne Sud (69 dipendenti che si occupavano della verniciatura dei paraurti della Lancia Ypsilon), gli interinali e alcuni operai della Manital (20 ...

Ruba punti dalle confezioni del Mulino Bianco : per la cassiera confermato il licenziamento : Ruba punti dalle confezioni del Mulino Bianco: per la cassiera confermato il licenziamento Il comportamento della dipendente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza interna del supermercato

