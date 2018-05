Terrorismo | video inneggianti a jihad su tablet | espulso tunisino a Trapani

Terrorismo - cellule al-Nusra : blitz e arresti da Cagliari a Brescia/ Video - metodo Hawala per trasferire soldi : blitz anti-Terrorismo in tutta Italia: al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:36:00 GMT)

Terrorismo - FERMATE CELLULE AL-NUSRA : BLITZ E ARRESTI IN ITALIA/ Video - siriani jihadisti indagati in Veneto : BLITZ anti-TERRORISMO in tutta ITALIA: AL-NUSRA, 14 ARRESTI con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a CELLULE quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:45:00 GMT)

Al Nusra - blitz anti-Terrorismo : 14 arresti in Italia/ Video - finanziavano jihadisti : un finanziere infiltrato : blitz anti-terrorismo in tutta Italia: al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:21:00 GMT)

AL NUSRA - BLITZ ANTI-Terrorismo : 14 ARRESTI DA NORD A SUD/ Video - “Soldi dall’Italia per i Kalashnikov” : BLITZ ANTI-TERRORISMO in tutta Italia: al-NUSRA, 14 ARRESTI con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:28:00 GMT)

Al-Nusra - blitz anti-Terrorismo da Cagliari a Brescia/ Video - "jihadisti finanziati con traffico migranti" : blitz anti-terrorismo in tutta Italia: Al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule qaediste: operazione.

Al-Nusra - blitz anti-Terrorismo da Cagliari a Brescia/ Video - “jihadisti finanziati con traffico migranti” : blitz anti-terrorismo in tutta Italia: Al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:32:00 GMT)

Terrorismo - AL NUSRA : BLITZ CON 14 ARRESTI/ Video - supporto a cellule Isis : “finanziate da traffico migranti” : TERRORISMO, 14 ARRESTI in diverse regioni d’Italia: finanziamenti ai qaedisti siriani Jabhat al-NUSRA. Nuovo colpo delle forze dell'ordine nella lotta al TERRORISMO di stampo islamico(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:07:00 GMT)

Terrorismo - supporto a cellule e formazioni jihadiste/ Video - 14 arresti : “Jabhat al-Nusra meglio dell’Isis” : Terrorismo, 14 arresti in diverse regioni d’Italia: finanziamenti ai qaedisti siriani Jabhat al-Nusra. Nuovo colpo delle forze dell'ordine nella lotta al Terrorismo di stampo islamico(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:14:00 GMT)

Terrorismo - 14 ARRESTI CONTRO CELLULE JIHADISTE/ Video - fondi e supporto dall’Italia alla Siria : TERRORISMO, 14 ARRESTI in diverse regioni d’Italia: finanziamenti ai qaedisti Siriani Jahbat al-Nusra. Nuovo colpo delle forze dell'ordine nella lotta al TERRORISMO di stampo islamico(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:10:00 GMT)

Londra - esplosione durante festa ebraica : 30 feriti/ Video - "solo un incidente" : esclusa l'ipotesi Terrorismo : Londra, esplosione ad una festa ebraica: diversi feriti, almeno 30. Ultime notizie Video: scoppio durante falò per la celebrazione di Lag Ba'omer, diverse le ipotesi, ancora incerte le cause(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:08:00 GMT)

ESPLOSIONE LONDRA - 30 FERITI DURANTE FALÒ IN FESTA EBRAICA/ Video - “no Terrorismo” : più incidenti nella notte : LONDRA, ESPLOSIONE ad una FESTA EBRAICA: diversi FERITI, almeno 30. Ultime notizie Video: scoppio DURANTE FALÒ per la celebrazione di Lag Ba'omer, diverse le ipotesi, ancora incerte le cause(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:30:00 GMT)

Terrorismo - espulso 34enne marocchino : diffondeva propaganda jihadista Video : Secondo quanto sostengono diversi opinionisti ed analisti, l'Italia sta vivendo un forte rischio legato al #Terrorismo di matrice islamica [Video]. Su ciò, c'è da ricordare che sino ad ora la stessa Italia non è mai stata interessata da attacchi terroristici e ciò per via dell'eccellente lavoro delle forze dell'ordine e di intelligence nazionali. La recente espulsione di un seguace dell'ISIS residente nelle Marche Stando a quanto riportato in un ...

Terrorismo - marocchino espulso dall'Italia : nel telefono aveva video per fabbricare esplosivo : espulso dall'Italia un marocchino di 34 anni residente nelle Marche. L'uomo, espulso con decreto del ministro dell'Interno Marco Minniti per motivi di sicurezza nazionale,...

Terrorismo - marocchino espulso dall'Italia : nel telefono aveva video per fabbricare esplosivo : espulso dall'Italia un marocchino di 34 anni residente nelle Marche. L'uomo, espulso con decreto del ministro dell'Interno Marco Minniti per motivi di sicurezza nazionale, è stato bloccato dai ...