Terrorismo | video inneggianti a jihad su tablet | espulso tunisino a Trapani 2

Terrorismo : video inneggianti a jihad su tablet - espulso tunisino a Trapani : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) – è stato rimpatriato venerdì nella sua città d’origine un cittadino tunisino di 31 anni residente a Trapani, sul quale si era concentrata da tempo l’attenzione della Digos. L’interesse degli investigatori era nato dopo alcuni suoi apprezzamenti sugli attentati terroristici avvenuti nel 2015 in Francia. L’uomo aveva modificato il proprio comportamento, facendosi crescere la barba e ...

Terrorismo - cellule al-Nusra : blitz e arresti da Cagliari a Brescia/ Video - metodo Hawala per trasferire soldi : blitz anti-Terrorismo in tutta Italia: al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:36:00 GMT)

Terrorismo - FERMATE CELLULE AL-NUSRA : BLITZ E ARRESTI IN ITALIA/ Video - siriani jihadisti indagati in Veneto : BLITZ anti-TERRORISMO in tutta ITALIA: AL-NUSRA, 14 ARRESTI con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a CELLULE quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:45:00 GMT)

Al Nusra - blitz anti-Terrorismo : 14 arresti in Italia/ Video - finanziavano jihadisti : un finanziere infiltrato : blitz anti-terrorismo in tutta Italia: al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:21:00 GMT)

AL NUSRA - BLITZ ANTI-Terrorismo : 14 ARRESTI DA NORD A SUD/ Video - “Soldi dall’Italia per i Kalashnikov” : BLITZ ANTI-TERRORISMO in tutta Italia: al-NUSRA, 14 ARRESTI con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:28:00 GMT)

Al-Nusra - blitz anti-Terrorismo da Cagliari a Brescia/ Video - "jihadisti finanziati con traffico migranti" : blitz anti-terrorismo in tutta Italia: Al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule qaediste: operazione.

Al-Nusra - blitz anti-Terrorismo da Cagliari a Brescia/ Video - “jihadisti finanziati con traffico migranti” : blitz anti-terrorismo in tutta Italia: Al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:32:00 GMT)

Terrorismo - AL NUSRA : BLITZ CON 14 ARRESTI/ Video - supporto a cellule Isis : “finanziate da traffico migranti” : TERRORISMO, 14 ARRESTI in diverse regioni d’Italia: finanziamenti ai qaedisti siriani Jabhat al-NUSRA. Nuovo colpo delle forze dell'ordine nella lotta al TERRORISMO di stampo islamico(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:07:00 GMT)

Terrorismo - supporto a cellule e formazioni jihadiste/ Video - 14 arresti : “Jabhat al-Nusra meglio dell’Isis” : Terrorismo, 14 arresti in diverse regioni d’Italia: finanziamenti ai qaedisti siriani Jabhat al-Nusra. Nuovo colpo delle forze dell'ordine nella lotta al Terrorismo di stampo islamico(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:14:00 GMT)

Terrorismo - 14 ARRESTI CONTRO CELLULE JIHADISTE/ Video - fondi e supporto dall’Italia alla Siria : TERRORISMO, 14 ARRESTI in diverse regioni d’Italia: finanziamenti ai qaedisti Siriani Jahbat al-Nusra. Nuovo colpo delle forze dell'ordine nella lotta al TERRORISMO di stampo islamico(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:10:00 GMT)

Londra - esplosione durante festa ebraica : 30 feriti/ Video - "solo un incidente" : esclusa l'ipotesi Terrorismo : Londra, esplosione ad una festa ebraica: diversi feriti, almeno 30. Ultime notizie Video: scoppio durante falò per la celebrazione di Lag Ba'omer, diverse le ipotesi, ancora incerte le cause(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:08:00 GMT)

ESPLOSIONE LONDRA - 30 FERITI DURANTE FALÒ IN FESTA EBRAICA/ Video - “no Terrorismo” : più incidenti nella notte : LONDRA, ESPLOSIONE ad una FESTA EBRAICA: diversi FERITI, almeno 30. Ultime notizie Video: scoppio DURANTE FALÒ per la celebrazione di Lag Ba'omer, diverse le ipotesi, ancora incerte le cause(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:30:00 GMT)

Terrorismo - espulso 34enne marocchino : diffondeva propaganda jihadista Video : Secondo quanto sostengono diversi opinionisti ed analisti, l'Italia sta vivendo un forte rischio legato al #Terrorismo di matrice islamica [Video]. Su ciò, c'è da ricordare che sino ad ora la stessa Italia non è mai stata interessata da attacchi terroristici e ciò per via dell'eccellente lavoro delle forze dell'ordine e di intelligence nazionali. La recente espulsione di un seguace dell'ISIS residente nelle Marche Stando a quanto riportato in un ...

Terrorismo - marocchino espulso dall'Italia : nel telefono aveva video per fabbricare esplosivo : espulso dall'Italia un marocchino di 34 anni residente nelle Marche. L'uomo, espulso con decreto del ministro dell'Interno Marco Minniti per motivi di sicurezza nazionale,...