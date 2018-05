Terrorismo | tunisino espulso a Trapani Voleva portare il figlio a fare la guerra

Terrorismo : espulso tunisino : ANSA, - ROMA, 2 MAG - Un tunisino di 28 anni è stato espulso oggi "per motivi di sicurezza dello Stato". Lo fa sapere il Viminale, sottolineando che quello di oggi è il 38/o allontanamento del 2018 di ...

Terrorismo - smantellata la rete del tunisino Anis Amri : 5 arresti : Su ordine della Procura di Roma, la polizia ha arrestato diverse persone riconducibili alla rete di Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, ucciso a Sesto San Giovanni (Milano) il 23 dicembre del 2016. In carcere sono finiti quattro tunisini, che abitavano tra Napoli e Caserta, mentre a un palestinese 38enne già detenuto a Rebibbia è stato notificato l'ordine di arresto.

Terrorismo a Roma - allarme rientrato. "Il tunisino non è un pericolo" : Il tunisino 40enne ricercato da ieri si fa vivo a 'Chi l'ha visto?' e assicura: "Non sono un terrorista, non sono latitante"

Terrorismo - il tunisino Atef Mathlouthi a Chi l'ha Visto : "Sono innocente - denuncio tutti" : È ricercato da ieri per una segnalazione su possibili attentati a Roma: Atef Mathlouthi, tunisino, è stato rintracciato e intervistato dalla trasmissione Chi l'ha Visto?, nel suo...

