Terrorismo | indagati due imprenditori nel Veneziano

Terrorismo - FERMATE CELLULE AL-NUSRA : BLITZ E ARRESTI IN ITALIA/ Video - siriani jihadisti indagati in Veneto : BLITZ anti-TERRORISMO in tutta ITALIA: AL-NUSRA, 14 ARRESTI con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a CELLULE quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:45:00 GMT)