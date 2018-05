Terrorismo | espulso tunisino | “Vicino a posizioni Isis”

Terrorismo - tunisino espulso a Trapani. "Voleva portare il figlio a fare la guerra santa" : Il provvedimento del ministro dell'Interno Minniti sulla base delle indagini della Digos. L'uomo inneggiava al Jihad e agli attentatori terroristici

Terrorismo - espulso 41enne marocchino : inchiodato da una "confidenza" in carcere : Voleva compiere un attentato nel nostro Paese. Un marocchino di 41 anni, già detenuto presso la Casa di reclusione di Busto Arsizio (Mi) per reati contro la persona, è stato espulso dal territorio...

Terrorismo a Foggia : espulso marocchino legato all’Isis/ Ultime notizie : pericoloso per la sicurezza nazionale : Terrorismo a Foggia: espulso marocchino legato all’Isis, Ultime notizie: pericoloso per la sicurezza nazionale. Nuovo colpo delle forze dell'ordine, che hanno allontanato un migrante(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:52:00 GMT)

Terrorismo : espulso tunisino : ANSA, - ROMA, 2 MAG - Un tunisino di 28 anni è stato espulso oggi "per motivi di sicurezza dello Stato". Lo fa sapere il Viminale, sottolineando che quello di oggi è il 38/o allontanamento del 2018 di ...

Terrorismo. Voleva unirsi a milizie jihadiste - espulso marocchino : Il cittadino marocchino - già detenuto per gravi reati nella casa circondariale di Biella - aveva espresso la volontà di unirsi alle milizie del sedicente stato islamico una volta rimesso in libertà

Terrorismo - espulso un egiziano "Contatti con i combattenti Isis" : Era in contatto con due 'foreign fighter' marocchini andati a combattere in Siria al fianco dello Stato Islamico, con cui parlava attraverso Facebook. Lui stesso, secondo l'intelligence italiana, ...

Terrorismo - espulso 34enne marocchino : diffondeva propaganda jihadista Video : Secondo quanto sostengono diversi opinionisti ed analisti, l'Italia sta vivendo un forte rischio legato al #Terrorismo di matrice islamica [Video]. Su ciò, c'è da ricordare che sino ad ora la stessa Italia non è mai stata interessata da attacchi terroristici e ciò per via dell'eccellente lavoro delle forze dell'ordine e di intelligence nazionali. La recente espulsione di un seguace dell'ISIS residente nelle Marche Stando a quanto riportato in un ...

