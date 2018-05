”Terribile” Far west in Italia | spari | urla e morti Imbraccia il fucile e colpisce a

caffeinamagazine

(Di venerdì 11 maggio 2018) Come nel Far. Una sparatoria in pieno centro, il terrore negli occhi dei passanti che si sono trovati davanti una scena terribile. Un uomo a bordo di un’automobile ha sparato all’impazzata, poi è fuggito e arrivato in un’altra località ha iniziato a far fuoco. Il bilancio della sparatoria è di duee tre feriti. Le due sparatorie sono avvenute in due distinte località della provincia di Vibo Valentia, in Calabria, a Limbadi e Nicotera, e sono avvenute probabilmente ad opera della stessa persona che adesso è ricercata dai carabinieri. La vittima è Michele Valarioti, di 68 anni. L’uomo è stato ucciso a colpi dia Nicotera nei pressi di casa sua. Nello stesso Paese è stata ferita una donna che era per strada. Potrebbe trattarsi di un raid punitivo. I carabinieri avrebbero identificato l’autore della spedizione di sangue e lo stanno braccando ...