Tennis World Tour - prova

Elias Ymer e Karen Khachanov si aggiungono al roster di Tennis World Tour : Tennis World Tour è il nuovo titolo sportivo di Breakpoint e Bigben Interactive che, a breve, farà felici i giocatori PC e console amanti del Tennis.Il gioco arriverà il 22 maggio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch ma, per chi fosse interessato, vi ricordiamo che il gioco sarà mostrato in anticipo in occasione degli Internazionali BNL d'Italia, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 maggio 2018.Recentemente abbiamo appreso delle due new entry ...

Un nuovo video gameplay di Tennis World Tour mostra un match tra John McEnroe e Andre Agassi : Mentre nella giornata di ieri abbiamo appreso l'arrivo di Richard Gasquet e John Isner nel roster di Tennis World Tour, oggi si torna a puntare i riflettori sul gioco di Breakpoint e Bigben Interactive.Nello specifico, questa volta possiamo dare uno sguardo a un match tra due leggende di questo sport, ovvero John McEnroe e Andre Agassi.Qui di seguito è possibile visionare il nuovo filmato di gioco riportato da GoNintendo:Read more…

Anche Richard Gasquet e John Isner nel roster di Tennis World Tour : Gli appassionati di Tennis torneranno a impugnare la racchetta su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il prossimo 22 maggio con Tennis World Tour ma, per chi fosse interessato, il gioco sarà mostrato in anticipo in occasione degli Internazionali BNL d'Italia, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all'interno della lounge della Gazzetta dello Sport.Come probabilmente saprete, Tennis World Tour proporrà un'intensa modalità carriera, ...

Tennis World Tour sarà mostrato in anteprima durante gli Internazionali BNL d'Italia : Bigben è lieta di annunciare che in occasione degli Internazionali BNL d'Italia che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all'interno della lounge della Gazzetta dello Sport, i Tennisti professionisti partecipanti al torneo, i vip e gli ospiti della lounge, potranno provare in anteprima nazionale Tennis World Tour, il videogioco sviluppato da Breakpoint e distribuito da Bigben Interactive. La storia degli Internazionali BNL d'Italia ah ...

Tennis World Tour agli Internazionali BNL di Roma : Bigben è lieta di annunciare che in occasione degli Internazionali BNL d’Italia che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all’interno della lounge della Gazzetta dello Sport, i Tennisti professionisti partecipanti al torneo, i vip e gli ospiti della lounge, potranno provare in anteprima nazionale Tennis World Tour, il videogioco sviluppato da Breakpoint e distribuito da Bigben Interactive. Prima di proseguire nella ...

Il nuovo trailer di Tennis World Tour si concentra sulla modalità carriera : Bigben e Breakpoint hanno rivelato il contenuto della modalità carriera del loro Tennis World Tour in un nuovo video e in nuove immagini. Come riporta DSOGaming, nella modalità carriera di Tennis World Tour, il vostro obiettivo principale è diventare il miglior giocatore del mondo. I giocatori prenderanno parte a un incontro di esibizione o a un torneo, si alleneranno o riposeranno e le loro scelte saranno cruciali in quanto avranno un impatto ...

Tennis World Tour - provato il nuovo gioco sportivo di BigBen - SpazioGames.it : Sebbene sia meno complesso in termine di gestione dei giocatori in campo, in particolar modo se paragonato ad altri sport di squadra, il Tennis è una disciplina complessa e ricca di sfaccettature. ...

Annunciata la Legends Edition di Tennis World Tour : Il Tennis sta per tornare protagonista nel mese di maggio, ovvero quando sarà reso disponibile Tennis World Tour, il gioco di Bigben e Breakpoint già visto in azione in un video di gameplay che ci mostrava un incontro tra Federer e Monfils.Oggi, arrivano interessanti novità per tutti i fan in attesa di Tennis World Tour, infatti è stata Annunciata una Legends Edition del gioco che includerà interessanti contenuti, a cominciare dalle due leggende ...

Bigben e Breakpoint annunciano la Legends Edition di Tennis World Tour : Bigben e Breakpoint sono lieti di annunciare, che Tennis World Tour sarà distribuito anche in Edizione Legends, scopriamo insieme quali sono i contenuti previsti. Tennis World Tour: La Legends Edition All’interno di questa particolare versione, troverete: André Agassi come Tennista selezionabile, con il suo outfit del 1995 John McEnroe come Tennista selezionabile, con il suo outfit del 1990 La speciale ...

Tennis World Tour ha una data di uscita ufficiale : Bigben e Breakpoint annunciano la data di lancio ufficiale di Tennis World Tour, la nuova simulazione di Tennis attesa dagli appassionati della racchetta di tutto il mondo. Tennis World Tour sarà disponibile dal 22 maggio 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e segnerà il ritorno nel mondo dei videogiochi di una disciplina sportiva assente su console e PC ormai da diversi anni.Ecco il pack italiano dove saranno presenti oltre ...

Tennis World Tour : un nuovo video di gameplay mostra un incontro tra Federer e Monfils : Breakpoint Studio ha recentemente pubblicato un nuovo video gameplay di Tennis World Tour, il titolo sportivo tanto atteso da quell'importante fetta di fan vedovi dei grandi videogiochi Tennistici del passato. Il video, riportato da Gamespot, mostra un incontro tra Roger Federer e Gael Monfils, ed è utile per farsi un'idea del gameplay del gioco in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Switch.Tennis World Tour potrà contare su un sistema di controlli ...

World Tennis Day - Lavazza festeggia relazione con la racchetta : Milano, 5 mar. , askanews, In occasione della Giornata Mondiale del Tennis, Lavazza celebra il suo forte legame con questo sport. Un'affinità spiegano dall'azienda nata nel 2011 sul campo di Wimbledon,...

Charlene e Alberto di Monaco agli Laureus World Sports Awards : lei elegante e sensuale - lui in scarpe da Tennis bianche : Lei bellissima avvolta in un abito bianco corredato da gioielli, sensuale ed elegante. Lui accanto a lei in smoking, e scarpe da tennis bianche. Si sono presentati così Charlene e Alberto di Monaco, padroni di casa al Laureus World Sports Awards, cerimonia che ha premiato gli atleti che nel corso dell'anno si sono distinti per i loro meriti.Alla manifestazione presente anche Francesco Totti e Ilary Blasi. Il campione italiano si è ...