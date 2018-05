Tennis - Roger Federer torna numero uno al mondo senza giocare! Decisiva la sconfitta di Nadal a Madrid! : Non soltanto la striscia dei 50 set consecutivi vinti sulla terra rossa bruscamente interrotta, ma anche la beffa di dover rinunciare al numero uno mondiale: l’iberico Rafael Nadal, lunedì, al rilascio del nuovo ranking ATP non siederà più sul trono del Tennis maschile, non avendo difeso i 1000 punti guadagnati a Madrid lo scorso anno. Dal 14 maggio il “nuovo” re sarà l’elvetico Roger Federer, che sfrutta la debacle dello ...

Tennis - UFFICIALE Roger Federer salta il Roland Garros : “Non ho 25 anni - mi risparmio per Wimbledon” : Ora è UFFICIALE: Roger Federer non parteciperà al Roland Garros 2018. Il Maestro, che a inizio stagione ha vinto gli Australian Open ed è tornato a essere il numero 1 del ranking ATP, tornerà a giocare sull’erba di Stoccarda dall’11 al 17 giugno, subito dopo lo Slam sulla terra rossa parigina a cui non prenderà parte. Lo svizzero ha spiegato i motivi della sua rinuncia: “Non ho più 25 anni e in questo momento devo risparmiare ...

Tennis : Roger Federer tornerà a giocare sull’erba di Stoccarda : Dove eravamo rimasti? Alla clamorosa sconfitta nel 2° turno del Masters 1000 di Miami, contro l’australiano Thanasi Kokkinakis. Quell’inatteso ko convinse ancor di più Roger Federer a non prendere parte alla stagione sulla terra rossa, dando appuntamento agli appassionati ai match sulla sua amata erba. A distanza di poco più di un mese, l’annuncio sulla sua pagina facebook e, sui suoi canali social, di tornare a giocare a Stoccarda ...

Tennis : gli anni passano per Roger Federer e Rafael Nadal. E’ l’occasione per gli altri? : Roger Federer e Rafael Nadal, i due fenomeni del Tennis contemporaneo stanno iniziando a dare segnali di cedimento? Classe ’81 il primo ed ’86 il secondo, in queste ultime settimane, tra problemi fisici e stanchezza, la coppia sta cercando di prepararsi al meglio per i prossimi obiettivi: lo spagnolo sta pianificando la stagione sulla terra rossa per cercare l’11° successo nel Roland Garros mentre lo svizzero va a caccia della ...

Tennis - Rafael Nadal torna in testa al ranking ATP senza giocare! Decisive le sconfitte di Roger Federer - non succedeva dal 2003 : Rafael Nadal tornerà a essere il numero 1 del ranking ATP. Il mancino di Manacor balzerà in testa alle classifiche lunedì 2 aprile: oggi i ranking non sono stati aggiornati (siamo nel pieno del Masters 1000 di Miami) ma, al termine della competizione californiana, lo spagnolo si riprenderà la palma del migliore del circuito. Il 31enne otterrà questo risultato senza giocare. Sono stati infatti i risultati di Roger Federer, attuale numero 1, a ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Roger Federer esce di scena - avanzo Zverev e Fognini : Una giornata importante quella è andata in archivio a Miami (Stati Uniti) nei match validi per il 2° turno del Masters 1000 di Tennis in Florida. C’era attesa per l’esordio di “Sua Maestà” Roger Federer: l’esordio contro l’australiano Thanasi Kokkinakis non sembrava impossibile e invece….Sorpresa delle sorprese: lo svizzero eliminato. Il n.175 del mondo piega in tre set (3-6 6-3 7-6) il n.1 , infliggendo ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2018 : il tabellone principale. Fabio Fognini e Thomas Fabbiano dalla parte di Roger Federer : Sorteggiato a Miami il tabellone del torneo ATP Masters 1000: nella parte alta, quella che vede inserito l’elvetico Roger Federer, ci sono anche i due azzurri Fabio Fognini e Thomas Fabbiano. Il primo usufruirà di un bye, poi, a partire dal terzo turno avversari ostici: potrebbe incrociare prima l’australiano Nick Kyrgios, poi il tedesco Alexander Zverev. Il secondo, in caso di successo all’esordio, affronterà il sudafricano ...

Tennis - Ranking ATP (19 marzo) : Roger Federer si conferma al vertice - Del Potro n.6 - Fognini il migliore azzurro : E’ sempre Roger Federer a svettare nel Ranking ATP anche questa settimana. Lo svizzero, finalista nel Masters 1000 di Indian Wells, rafforza la propria leadership rispetto allo spagnolo Rafael Nadal, 2° in graduatoria. Tuttavia, la vera notizia di ieri è la sconfitta proprio dello svizzero contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Si tratta del primo ko di “Sua Maestà” in questo 2018 e del 1° 1000 messo in bacheca dal ...

Il tennista argentino Juan Martin del Potro ha vinto il torneo di tennis di Indian Wells, in California, battendo lo svizzero Roger Federer in tre set, a 6-4 5-7 (8-10) 7-6 (7-2). In questo modo Del Potro ha interrotto la

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : un grande Juan Martin Del Potro supera Roger Federer in finale. Grande show in California : Juan Martin Del Potro si regala un successo di Grande prestigio: battere Roger Federer (n.1 del mondo) nella finale di Indian Wells (Stati Uniti) ed aggiudicarsi il primo 1000 in carriera. L’argentino si è imposto con il punteggio di 6-4 6-7 7-6 in 2 ore e 45 minuti di partita al termine di un incontro eccezionale dalle palpitanti emozioni in cui il n.8 ATP ha messo in mostra tutto il suo talento e la propria determinazione al cospetto del ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di giovedì 15 marzo. Roger Federer vola in semifinale - sarà Borna Coric a sfidarlo : Giornata di quarti di finale nel Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) nel tabellone maschile. Nella nottata italiana si sono tenuti i primi due incontri che hanno qualificato alle semifinali “Sua Maestà” Roger Federer e il giovane croato Borna Coric che si ritroveranno nel prossimo turno e si contenderanno un posto per l’atto conclusivo californiano. C’era grande attesa per lo svizzero e, come al solito, non ha ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di mercoledì 14 marzo. Roger Federer e Juan Martin Del Potro accedono ai quarti di finale : Giornata dedicata agli ottavi di finale nel tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells 2018. Nella notte italiana è tornato sul cemento californiano Roger Federer (n.1 del mondo) sfidando il francese Jeremy Chardy (n.100 del ranking), giustiziere di Fabio Fognini al 2° turno. Lo svizzero, come da pronostico, si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 6-4 accelerando nei momenti topici del confronto al cospetto di uno Chardy molto ...