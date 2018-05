Tennis | Madrid | Thiem interrompe la striscia record di Nadal sulla terra rossa

Tennis - Madrid Thiem interrompe la striscia record di Nadal. è finale contro Anderson : 8 del mondo, che nell'altra semifinale ha avuto la meglio in tre set del serbo Dusan Lajovic, piegato con il punteggio di 7-6 , 7/3, , 3-6, 6-3. Anderson è una 'bestia nera' per Thiem che ci ha perso ...

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : INCREDIBILE - Rafael Nadal ha perso! Thiem firma l’impresa della vita e interrompe una serie record : Anche Rafael Nadal ha il suo incubo: l’austriaco Dominic Thiem ha interrotto la striscia di 50 set consecutivi vinti dall’iberico su terra rossa e lo ha estromesso nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Madrid. Thiem aveva eliminato Nadal anche nella scorsa edizione degli Internazionali d’Italia, e nel novello tabellone capitolino i due potrebbero incrociarsi molto presto. A Roma lo scorso anno nei quarti di finale ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : Kiki Bertens domina Caroline Garcia e vola in finale : E’ durata un’ora e sette minuti la prima semifinale del torneo WTA di Madrid. Kiki Bertens domina Caroline Garcia, numero 7 del mondo, con un doppio 6-2 e conquista la sua prima finale in carriera in un Premier Mandatory. Una prestazione davvero eccezionale quella dell’olandese, che si conferma specialista della terra rossa (semifinale al Roland Garros), che non ha lasciato assolutamente possibilità alla francese, che perde per ...

Diretta Madrid Open 2018 / Live Nadal Thiem streaming video e tv - Anderson in semifinale! (Tennis - oggi) : Diretta Madrid Open 2018, info streaming video e tv: in Spagna siamo arrivati alle semifinali del torneo femminile, invece tra gli uomini (quarti) Rafa Nadal affronta Dominic Thiem(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:11:00 GMT)

Tennis - a Madrid alle 7 della sera Shapovalov si gioca i quarti : Uno dei suoi show Denis l'ha già messo in piedi ieri contro Milos Raonic , ex numero 4 del mondo e finalista a Wimbledon 2016, nel primo derby canadese fra i due ranger nati all'estero - Denis a Tel ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di giovedì 10 maggio. Halep e Sharapova eliminate - Pliskova in semifinale : Una lunga giornata quella dei quarti di finale del WTA di Madrid. Sul rosso spagnolo le protagoniste odierne hanno dato grande spettacolo. Andiamo, dunque, ad analizzare i risultati. Prima match quello tra la francese Caroline Garcia (n.7 WTA) e la padrona di casa, n.25 del mondo, Carla Suarez Navarro. Le fatiche dei match precedenti si sono fatte sentire e la mobilità dell’iberica ne ha risentito. Alcuni colpi di pregevole fattura non ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : i risultati di giovedì 10 maggio. Nadal fa 50 e vola ai quarti. Lajovic elimina Del Potro : Continua in maniera perfetta la marcia di Rafa Nadal. Lo spagnolo si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid dopo aver sconfitto in due set l’argentino Diego Schwartzman. Con questo successo Rafa è arrivato a quota 50 set vinti consecutivamente sulla terra rossa. Ora il numero uno del mondo se la vedrà con l’austriaco Dominic Thiem, che ha sconfitto dopo tre set e quasi due ore e mezza di gioco il croato Borna ...

Tennis - Madrid Open : Sharapova ko - Bertens in semifinale : ROMA - Maria Sharapova è uscita di scena nei quarti di finale del Mutua Madrid Open , torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 6.685.828 euro in corso sui campi in terra battuta della ...

Sorpresa al Wta Madrid : Halep ko ai quarti - Tennis : Colpo di scena al torneo Wta di Madrid. Si registra l'eliminazione della numero uno del mondo Simona Halep, sconfitta per 64 63 in un'ora e 9 minuti di partita da Karolina Pliskova, numero 6 del ranking e del seeding, che ha così 'vendicato' il ko rimediato mercoledì dalla sorella ...

Tennis : Madrid - Shapovalov stende Raonic : ANSA, - ROMA, 10 MAG - Il britannico Kevin Edmund, il canadese Denis Shapovalov e il sudafricano Kevin Anderson hanno guadagnato i quarti di finale del torneo di Madrid, quarto Atp Masters 1000 ...

Tennis - Madrid Open : Anderson ai quarti - fuori Goffin e Raonic : ROMA - Kevin Anderson guadagna i quarti di finale del Mutua Madrid Open , quarto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.200.860 euro, in corso sulla terra rossa della Caja Magica. ...

Tennis - Madrid Open : vendetta della Pliskova - elimina la Halep : TORINO - La numero uno del mondo Simona Halep esce di scena ai quarti di finale del Mutua Madrid Open , torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 6.685.828 euro in corso sui campi in terra battuta della capitale ...