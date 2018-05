Telefono al Grande Fratello : arriva segnalazione da Striscia la Notizia : La quindicesima stagione del Grande Fratello Nip è condotta dalla bella Barbara D'Urso. La regina della Mediaset si trova al timone di un'edizione non facile e soprattutto non apprezzata come quella degli anni passati. I residenti della casa, infatti, non fanno altro che attirare su di loro luce negativa. A causa di molti atteggiamenti considerati scortesi, a causa di alcune risse e infine del bullismo praticato sulla concorrente Aida Nizar, i ...

Lite al Grande Fratello 2018 : Aida vittima di violenza? Il Telefono Rosa chiede l’espulsione di Baye Dame : Un atto grave e da condannare, su questo tutti sembrano essere d'accordo dopo la Grande Lite al Grande Fratello 2018. Baye Dame ha esagerato e la stessa Barbara D'Urso ha chiesto un intervento severo alla produzione visto che lei, da sempre, combatte le violenze soprattutto quando queste hanno per vittime delle donne. La new entry spagnola sarà stata anche indisponente e magari provocatoria ma sicuramente Baye ha esagerato comportandosi in ...

Grande Fratello - Telefono nascosto in casa? Lo scivolone di Veronica : Non c'è forse mai stata un'edizione del Grande Fratello (Nip e Vip) nella quale non sia scattato l'allarme telefono nascosto. E, a pochi...

