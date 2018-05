Telecom | non solo guerra dei fondi ma anche nuove assunzioni

La vista corta non aiuta la competitività di Telecom : P revarrà la visione dei francesi ovviamente legata non solo alle sorti del gruppo italiano, ma a quelle più generali di Vivendi, uno dei maggiori attori maggiori nei media in Europa? O quella di un ...

Telecom - ecco perché non sarà Cassa Depositi e Prestiti a salvarci dai cannibali francesi : Dunque, la Francia è in tutti gli snodi essenziali della economia italiana molto più della stessa Germania che pure è il primo partner commerciale. La vera questione non riguarda solo la massiccia ...

Elliott sale al 13 - 7% potenziale in Telecom : "Cda indipendente può creare enorme valore". E Assogestioni non farà la sua lista : MILANO - Il fondo Elliott raddoppia il suo peso in Telecom Italia a pochi giorni dal deposito delle azioni per l'assemblea del 24 aprile. Il fondo attivista statunitense ha fatto sapere che 'in ...

Telecom ITALIA/ Il "fattore F" dimenticato da Elliott - ma non dal Governo - : Elliott sembra aver accelerato la sua azione su TELECOM ITALIA. Ma sembra ci si stia dimenticando di un fattore importante.

Elliott sembra aver accelerato la sua azione su Tim e per certi versi il Governo dovrebbe preferirlo a Vivendi. Ma sembra ci si stia dimenticando di un fattore. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 08:52:00 GMT)