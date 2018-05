Tel Aviv | città aperta

In Iran hanno minacciato di "radere al suolo" Tel Aviv - : "Non vogliamo il nucleare, ma, al contrario, la nostra politica è una politica di contenimento, in questa direzione ogni giorno la potenza dell'Iran cresce, Israele per questa forza non riuscirà a ...

Guerra Iran-Israele "regime Siria butti fuori iraniani"/ Generale Solemaini aiuta Assad e spaventa Tel Aviv : Siria, razzi iraniani sul Golan: nuovi raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture iraniane a Damasco"

Israele vs Iran : "razzi su Golan". Raid Siria - 23 morti/ Media Tel Aviv "Putin - non Trump - chiave per la pace" : Siria, razzi Iraniani sul Golan: nuovi Raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture Iraniane a Damasco"

Giro d'Italia - la tappa di Tel Aviv a Viviani - Dennis si prende la maglia rosa

Giro d'Italia - a Tel Aviv sprint vincente di Viviani. Dennis toglie la rosa a Dumoulin : Da dominatore. L'Italia ritrova dopo parecchio tempo un velocista in grado di cannibalizzare una volata. A Tel Aviv vince Elia Viviani: lo aspettavano tutti, era il logico favorito , mancano molti ...

Elia Viviani ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d'Italia - da Haifa a Tel Aviv : Il ciclista veronese Elia Viviani ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d'Italia 2018, partita da Haifa e arrivata a Tel Aviv dopo 167 chilometri. Viviani, che corre con la squadra belga della Quick Step ed è campione olimpico

