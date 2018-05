Tegola sul Brasile | Dani Alves dice addio a Russia 2018

“Cacciatela subito - vergogna!”. Gf - bestemmia in diretta. Ennesima Tegola sul reality di Mediaset : “Barbara - questa volta devi agire!”. L’edizione dello scandalo - il trash all’ennesimo livello e la colpevole è proprio lei : Non vorremmo sbilanciarci troppo, ma questa edizione del Grande Fratello, è una delle più trash di sempre. Non che le precedenti o gli altri reality (vedi Isola dei Famosi) siano da meno. Ma questa volta, tra bullismo, violenza e parolacce, forse, abbiamo raggiunto un massimo (o minimo culturale, ndr) senza precedenti. L’ultimo episodio, che resterà tale per pochissimo tempo si teme, è un’altra tegola sull’ormai tetto disastrato del ...