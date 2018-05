Tavolo Lega-M5s | ok flat tax e pensioni Primo accordo sul premier | sarà terzo

Lega-Di Maio - Tavolo per il programma : È iniziata la riunione tra M5S e Lega per la stesura del contratto di governo. Partecipa una delegazione di tecnici dei due partiti e una piccola rappresentanza parlamentare

Bonafede - M5s - : 'Siamo delusi : né la Lega né Pd si sono seduti al Tavolo per parlare di temi' : 'La rivoluzione doveva essere non la spartizione delle poltrone ma i temi, ma non siamo mai arrivati a questo'. 'Con Berlusconi al governo, avrei chiuso via Arenula, se fossi stato ministro della ...

Di Maio : 'Qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui - Pd venga a Tavolo ' SEGUI LO SPECIALE TGLA7 : Il leader M5s fa pressing sui dem: o questo tentativo va in porto o si deve tornare a votare DIRETTA STREAMING DI #MARATONAMENTANA - Il secondo ed ultimo atto delle consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico si consuma in pochi minuti. Breve la durata del colloquio della de Lega zione ...

Governo - Di Maio : con Lega discorso chiuso - ora Tavolo con Pd. Dem pronti al dialogo : A Montecitorio pomeriggio di incontri politici per il presidente della Camera: dopo la de Lega zione dem, il faccia a faccia con i Cinque Stelle. Per Fico la missione è difficile: verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo Pd-M5S...

Ettore Rosato a M5S : "Pd siede al Tavolo solo se chiudete con la Lega". Sandra Zampa : "Voti la base" : Il Pd è pronto a sedersi al tavolo con i 5 Stelle, ma la prima condizione è che il "forno" con la Lega e il centrodestra venga chiuso. "Io da quasi due mesi vedo un gran lavoro di Lega e M5S per sdoganare Forza Italia e comporre una maggioranza" afferma al Messaggero Ettore Rosato , sottolineando che "fin quando quel fronte non si considera completamente chiuso, qualunque approccio con il Pd lo considero una perdita di tempo".Se ...

Governo : Toninelli - matrimonio con Lega? Fosse per noi già al Tavolo : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Il matrimonio tra Movimento Cinque Stelle e la Lega s’ha da fare o no? “Se Fosse per il Movimento Cinque Stelle questo matrimonio, che vedo come un contratto di Governo con tanti punti, saremmo già al tavolo per scriverlo”. Lo dice, ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, il capogruppo M5S a Palazzo Madama Danilo Toninelli.“Purtroppo Salvini è a un bivio e quando venerdì, al termine ...