Tavolo Lega-5S | ecco chi c' era

Tavolo Lega-M5s : ok flat tax e pensioni Primo accordo sul premier : sarà "terzo" : La prima bozza del contratto di governo tra M5s e Lega "sarà pronta entro tre giorni". Si parla di accordo su numerosi punti tra cui aiuti per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot, flat tax,riduzione costi della politica, lotta alla corruzione, contrastoall'immigrazione clandestina, legittima difesa.

Governo : M5S - margini convergenza con Lega importanti - su Tavolo anche migranti : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “E’ stato un incontro molto positivo e ci sono moltissime convergenze, su immigrazione oltre che flat tax e reddito di cittadinanza. E’ l’inizio di un confronto che ha mostrato diversi margini di convergenza, anche al di là delle aspettative”. Lo dicono Rocco Casalino, a capo della comunicazione M5S, e il deputato Alfonso Bonafede, lasciando il tavolo tecnico con la Lega, terminato ...

Lega-Di Maio - Tavolo per il programma : È iniziata la riunione tra M5S e Lega per la stesura del contratto di governo. Partecipa una delegazione di tecnici dei due partiti e una piccola rappresentanza parlamentare

Bonafede - M5s - : 'Siamo delusi : né la Lega né Pd si sono seduti al Tavolo per parlare di temi' : 'La rivoluzione doveva essere non la spartizione delle poltrone ma i temi, ma non siamo mai arrivati a questo'. 'Con Berlusconi al governo, avrei chiuso via Arenula, se fossi stato ministro della ...

Di Maio : 'Qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui - Pd venga a Tavolo' SEGUI LO SPECIALE TGLA7 : Il leader M5s fa pressing sui dem: o questo tentativo va in porto o si deve tornare a votare DIRETTA STREAMING DI #MARATONAMENTANA - Il secondo ed ultimo atto delle consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico si consuma in pochi minuti. Breve la durata del colloquio della deLegazione ...

Ettore Rosato a M5S : "Pd siede al Tavolo solo se chiudete con la Lega". Sandra Zampa : "Voti la base" : Il Pd è pronto a sedersi al tavolo con i 5 Stelle, ma la prima condizione è che il "forno" con la Lega e il centrodestra venga chiuso. "Io da quasi due mesi vedo un gran lavoro di Lega e M5S per sdoganare Forza Italia e comporre una maggioranza" afferma al Messaggero Ettore Rosato, sottolineando che "fin quando quel fronte non si considera completamente chiuso, qualunque approccio con il Pd lo considero una perdita di tempo".Se ...

Di Maio : governo con Lega - ma non mi siedo al Tavolo con Berlusconi : Roma, 19 apr. , askanews, Sì a un governo con la Lega ma solo con l'appoggio esterno di Forza e Fratelli d'Italia. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S, al termine delle consultazioni con ...

Governo : Toninelli - matrimonio con Lega? Fosse per noi già al Tavolo : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Il matrimonio tra Movimento Cinque Stelle e la Lega s’ha da fare o no? “Se Fosse per il Movimento Cinque Stelle questo matrimonio, che vedo come un contratto di Governo con tanti punti, saremmo già al tavolo per scriverlo”. Lo dice, ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, il capogruppo M5S a Palazzo Madama Danilo Toninelli.“Purtroppo Salvini è a un bivio e quando venerdì, al termine ...

Governo - divisi su tempi e agenda : Tavolo in salita M5S-Lega : «E ora andiamo al Governo!». L?accordo sulle presidenze delle Camere tra M5S e centrodestra, spinge al brindisi il deputato azzurro di vecchia scuola. La tattica ricomposizione del...