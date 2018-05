Tappa a Campi Imperatore del Giro d' Italia | le strade interdette alla circolazione il 12

Giro d’Italia 2018 - risultato quinta Tappa. Enrico Battaglin - vittoria da campione! Bene Fabio Aru : Serra San Bruno, Oropa ed ora Santa Ninfa. Enrico Battaglin ha un rapporto particolare con il Giro d’Italia e lo dimostra nella quinta tappa dell’edizione numero 101. Il corridore della LottoNL-Jumbo va a prendersi il terzo trionfo nella Corsa Rosa timbrando il cartellino con una volata lunghissima sulle strade siciliane: azione splendida per il 28enne, già piazzato nella frazione di ieri. Battuto un pimpante Giovanni Visconti sulle ...

Campionato Italiano Trial Outdoor - emozioni e spettacolo durante la Tappa di Lazzate : splendido trionfo per Grattarola : Nel secondo round del CITO 2018 il pluri-Campione Italiano Matteo Grattarola si conferma inavvicinabile nella top class TR1, oltre 150 i piloti al via compresi i giovanissimi della Juniores Oltre 150 ...

Filmaster Events partner Formula-E per la Tappa romana campionato : ... all'interno di una manifestazione internazionale che è e sarà il futuro dell'automobilismo in Italia e nel mondo. Un evento voluto con il duplice obiettivo di rendere la città ed i romani più vicini ...

Filmaster Events partner Formula-E per la Tappa romana campionato : Roma, 9 apr. , askanews, Formula E ha scelto Filmmaster Events come Local Operator per la tappa romana che si terrà per la prima volta nella capitale, sabato 14 aprile 2018. L'agenzia lavora da ...

La "macchina Tappabuche" del Campidoglio è entrata in azione. Ecco come funziona : La sindaca di Roma Virginia Raggi con un post su Facebook ha annunciato che è operativa la "macchina tappabuchi" che il Campidoglio utilizzerà per le circa 50mila buche sparse per la capitale: "In questi giorni la vedrete in giro per Roma. È perfetta per riparare le buche piccole e profonde che si sono create a causa del ghiaccio che ha spaccato l’asfalto. Praticamente ricrea rapidamente i vari ...