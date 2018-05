Tajani : "Anacronistico uscire dall'Europa e dalla moneta unica" : "uscire dall'Europa non ha alcun senso come non ha alcun senso uscire dalla moneta unica: sarebbe anacronistico". Lo ha detto il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani aprendo il suo ...

Ue, Tajani: "Uscire dall'Europa oggi sarebbe anacronistico"

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Ue : Tajani “Italia? Anacronistico uscire da Europa”. E Juncker.. (11 maggio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Tajani a giornata Ue a Firenze, "Anacronistico che l'Italia esca dall'Europa". Juncker, "i populismi minacciano l'Ue e sfilacciano la solidarietà"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:55:00 GMT)

Ue : Tajani - anacronistico uscire da Europa : ANSA, - FIRENZE, 11 MAG - "uscire dall'Europa non ha alcun senso come non ha alcun senso uscire dalla moneta unica: sarebbe anacronistico". Lo ha detto il presidente del parlamento Europeo Antonio ...

