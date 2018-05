Taekwondo | Europei 2018 | programma | orari e tv di venerdì 11 maggio Tutti gli azzurri in

Taekwondo - Europei 2018 : Vito Dell’Aquila splendido bronzo ma con rimpianti - buone le prove di Daniel Lo Pinto e Martina Corelli : La prima medaglia italiana agli Europei 2018 di Taekwondo reca la firma di Vito Dell’Aquila. Il giovane fuoriclasse azzurro ha conquistato il bronzo nella categoria -54 kg a Kazan (Russia), ma il metallo poteva essere persino più prezioso per l’enfant prodige del Bel Paese e i rimpianti per la finale sfumata di un soffio accompagnano una prestazione ugualmente da incorniciare. Dell’Aquila ha letteralmente spazzato via il serbo ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata - Vito Dell’Aquila già nei quarti! Subito out Flecca e Nicoli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi si assegneranno le medaglie in quattro categorie di peso: -54 e -58 kg maschili e -46 e -49 kg femminili. Una giornata Subito importante per l’Italia visto che troveremo in gara nei -54 kg Vito Dell’Aquila, punta azzurra per questa rassegna continentale. Il talento 17enne, dopo il bronzo iridato e gli ottimi risultati ...

Taekwondo - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 10 maggio. Tutti gli azzurri in gara : Quattro giorni di gare per assegnare le medaglie ai migliori atleti del Vecchio Continente. Prendono il via oggi, giovedì 10 marzo, gli Europei 2018 di Taekwondo, in programma a Kazan (Russia). I più titolati interpreti Europei della disciplina saranno Tutti presenti per dare l’assalto al podio in una competizione che si preannuncia ricca di spettacolo ed emozioni. Le gare seguiranno un format ben preciso: al mattino si svolgeranno le ...

Taekwondo - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Vito Dell’Aquila la punta azzurra - Daniela Rotolo outsider di lusso : Una squadra da battaglia si presenterà a Kazan per andare a caccia delle medaglie e dare linfa al ricambio generazionale in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra giovedì 10 e domenica 13 maggio la Russia sarà il teatro degli Europei 2018, una competizione che vedrà all’opera tutti i migiliori interpreti continentali della disciplina, pronti a contendersi le medaglie fino all’ultima stilla di sudore. L’Italia con i suoi 14 ...

Taekwondo - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e come seguirli in tv : L’élite del Taekwondo del Vecchio Continente si sfiderà in occasione degli Europei 2018, in Programma a Kazan (Russia) tra giovedì 10 e domenica 13 maggio. I migliori intepreti continentali della disciplina avranno di modo di confrontarsi per testare il proprio livello di competitività e andare a caccia delle medaglie che andrebbero ad impreziosire il loro palmarès. Nel biennio che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo 2020, sono in tanti ad ...