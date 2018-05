Surface Book 2 e Surface Laptop | disponibile aggiornamento firmware

Surface Laptop e Surface Book 2 : disponibile nuovo aggiornamento firmware : Con il rilascio di Windows 10 April Update, alcuni possessori di Surface Laptop e Surface Book 2 hanno lamentato un leggero rallentamento nel riprendere il proprio dispositivo dalla fase di stand-by. Microsoft ha ascoltato i feedback e, successivamente, ha rilevato il problema che, con l’ultimo aggiornamento firmware disponibile da ieri sera, è stato definitivamente risolto. Nello specifico, è stato aggiornato il driver Surface Integrator ...

Surface Andromeda avrà la touch bar del Macbook Pro? : Un ulteriore brevetto relativo al Surface Andromeda, definito come il prossimo dispositivo mobile definitivo, è trapelato nelle scorse ore ed è stato diffuso dal leaker Walkingcat. Fino ad oggi abbiamo sempre immaginato il futuro prodotto di casa Microsoft dotato di due display uniti da una cerniera, tuttavia il brevetto in questione depositato dagli ingegneri di Redmond verso la fine del 2016 (nello specifico nel mese di novembre), fa pensare a ...

Surface Book 2 : disponibili ufficialmente i preordini in Italia : [Aggiornamento2 06/04/2018] A partire da oggi, sul Microsoft Store Italiano è disponibile all’acquisto anche la versione da 15 pollici con Intel Core i7 e 16 GB di RAM. [Aggiornamento1 15/03/2018] Come annunciato, oggi, 15 marzo 2018, il Surface Book 2 da 13 pollici è uscito dalla fase di preordine e le spedizioni sono ufficialmente iniziate. Articolo originale, Lo abbiamo atteso, abbiamo sperato che Microsoft prendesse prima ...

Surface Book 2 : Microsoft organizza un evento pubblico a Milano : Il Surface Book 2 è stato reso finalmente disponibile anche nel mercato italiano dopo numerose richieste e un’attesa che pareva quasi non finire mai. E come festeggiare se non organizzando un evento aperto al pubblico? Comunicato Ufficiale In occasione dell’arrivo in Italia del Surface Book 2 da 15 pollici, Microsoft organizzerà insieme alla Nemo Academy di Firenze un’iniziativa speciale nel cuore di Milano dedicata agli appassionati di ...

Recensione Chuwi SurBook Mini - la risposta low cost al Surface di Microsoft - : Veloce e reattivo anche se si controllano le email, se si guarda un film in streaming o se si ascolta della musica, buona anche la risposta giocando a Microsoft Solitaire e può risultare sufficiente ...

Surface Book appare nella quinta stagione della serie Silicon Valley : Non è la prima volta che Microsoft pubblicizza la propria famiglia di prodotti Surface all’interno di format televisivi, film e serie televisive. Non a caso dopo aver visto la gamma Surface utilizzata in ambito sportivo con la sponsorizzazione NFL, dopo aver assistito al product placement operato da Redmond all’interno di importanti produzioni cinematografiche, da Mission Impossibile 5 all’ultimo Alien Covenant per citarne solo alcuni, Surface ...

Surface Book 2 : lo abbiamo provato e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi : Ieri, 15 febbraio 2018, il Surface Book 2 è approdato ufficialmente nel mercato italiano con la versione da 13.5 pollici, mentre quella da 15 arriverà il 6 aprile. Per festeggiare il lancio di questo nuovo dispositivo anche nel Bel Paese, dopo una lunga attesa iniziata già dal primo modello, Microsoft ha organizzato ieri sera, più precisamente dalle ore 20:00, un evento privato tenutosi nella Microsoft House di Milano. Per privato ...

Surface Book 2 di Microsoft : tablet e portatile ad un tempo solo. E con una vera scheda grafica : Abbiamo provato il nuovo laptop ibrido della multinazionale si Seattle che con display tattile e scheda Nvidia Gtx 1050. Prestazioni molto alte, ben superiori...

Come funziona il Microsoft Surface Book 2 - in arrivo in Italia : La risposta di Microsoft al MacBook Pro di Apple sta per uscire in Italia. Il Surface Book 2, uscito in sordina qualche mese fa, va a completare l’offerta hardware dell’azienda di Redmond nel nostro paese dopo i buoni risultati ottenuti col Surface Laptop e il Surface Pro. Il Book 2 si inserisce idealmente a metà strada, essendo un ibrido tra noteBook e tablet, cercando di coniugarne le due funzionalità principali: portabilità e ...