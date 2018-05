Sul red carpet senza veli Splendida e da poco diventata mamma | di certo non rinuncia a

10 Euro di sconto Sul Redmi Note 5 Plus (Internazionale) con questo coupon su GeekMall! : Come ogni weekend, anche questo Venerdì siamo qui per parlarvi delle incredibili offerte riservateci da GeekMall che questa volta – lo avete letto dal titolo – ha puntato tutto sull’ultimo ammiraglio della serie Note: lo Xiaomi Redmi Note 5 Plus in versione Internazionale (e quindi con Banda 20)! Appena disponibile in Europa infatti, il Redmi Note 5 Plus è stato uno smartphone molto atteso proprio per le sue caratteristiche ...

Chi è Chantel Jeffries - la più audace Sul red carpet di Cannes 2018 : In molti lamentano il fatto che il 71° Festival di Cannes sia, almeno per il momento, povero di star. Quelli che però non mancano mai, anche nella più rigorosa delle edizioni targate Thierry Frémaux, sono gli ‘effetti speciali da red carpet’, bizzarri e sensuali. Il direttore del Festival, avrà anche vietato alle star di fare selfie ma non di sfoggiare mise luccicanti e a volte audaci. Le più si sono astenute comunque, adeguandosi ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Sul tavolo reddito - flat tax e conflitto d’interessi”. Salvini : “Accordo in tre giorni o al voto” : flat tax e reddito di cittadinanza. Ma anche conflitto di interessi. Il primo pomeriggio di lavoro sui temi tra Lega e M5s è stato interlocutorio in vista della scrittura del programma di Governo. E sabato si vedranno di nuovo per la stesura definitiva. Il primo a rivelare il contenuto del dibattito è stato il deputato 5 stelle Alfonso Bonafede: “Sapete”, ha detto uscendo dall’incontro, “che deve essere individuato anche ...

Festival di Cannes 2018/ Patricia Contreras incidente hot Sul red carpet! : Festival di Cannes 2018, Patricia Contreras incidente hot sul red carpet della kermesse del cinema internazionale che si sta tenendo in questi giorni nella cittadina francese.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:54:00 GMT)

“Lui no!”. L’Eredità - per il dopo Frizzi bufera Sulla scelta del nuovo conduttore. Caduti i nomi di Carlo Conti e Marco Liorni - ecco che spunta quest’altro : Carlo Conti non resterà. dopo la morte di Fabrizio Frizzi la Rai aveva scelto lui. Una scelta di cuore, per l’amicizia che legava di due conduttori, che però già dalle prime fasi aveva subito avuto il sapore del contratto a termine. Carlo Conti non potrà condurre L’Eredità ancora per molto: ha molti programmi da condurre e non ce la farebbe. Così nei giorni scorsi era partito il toto nome per la triste successione di Fabrizio Frizzi. La ...

Unicredit - riSultato netto sopra il miliardo. "Record dal 2007" : ROMA - Unicredit archivia il primo trimestre 2018 con un risultato netto di 1,1 miliardi di euro, in aumento del 22,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato è sopra le previsioni ...

DIRETTA / Cantù Brindisi (riSultato finale 98-85) streaming video e tv : La Red October rispetta il pronostico : DIRETTA Cantù Brindisi info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, Red October in campo per i playoff (oggi 9 maggio)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:26:00 GMT)

Reddito cittadinanza - Gomez : “Per Renzi va a fannulloni Sul divano? Ha dimostrato di non aver capito cosa sia la sinistra” : “Renzi ieri da Floris ha dimostrato di non aver capito cosa sia la sinistra”. Così a Tagadà (La7) il direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, commenta le frasi pronunciate dall’ex segretario Pd, Matteo Renzi, a Dimartedì (“Sono curioso di capire come Salvini giustificherà all’operoso Veneto che farà un accordo col M5S per andare a pagare il Reddito di cittadinanza a quelli che stanno fermi sul ...

“Ormai vive lì”. Lo scoop di Loredana Lecciso. Ormai la coppia è scoppiata e Sul gossip amoroso tra Al Bano e Romina Power - la showgirl la sa lunga. Il paese è piccolo - la gente mormora e Lory ha gli occhi per vedere : La separazione dei veleni. Quella tra Loredana Lecciso e Al Bano sta diventando uno stillicidio di accuse, recriminazioni e dolori a non finire. Sebbene Ormai siano passati alcuni mesi tra i due le cose continuano ad andare molto male. Qualcuno pensa che la bionda showgirl stia calcando un po’ troppo la mano. I Motivi? Da una parte la ricerca della mai veramente consolidata notorietà, dall’altra la volontà di tutelare i suoi ...

Loredana Lecciso attacca Al Bano e svela la verità Sulla loro fine : Al Bano: Loredana Lecciso svela un retroscena che l’ha fatta soffrire Loredana Lecciso ha parlato della fine della storia con Al Bano in un’intervista rilasciata a Chi, in cui ha affermato inizialmente che non è vero che i due non si sentono più: La bionda showgirl ha infatti precisato che recentemente lui le ha riferito di non sentirsi rappresentato dalle parole riportate dai giornalisti, soprattutto quando dicevano che dei 18 ...

Cannes 2018 - i look Sul red carpet. Eleganza e bon ton Sul red carpet. E i flash sono tutti per la coppia Bardem-Cruz : Si è aperta la 71esima edizione del Festival di Cannes e sul red carpet le star di Hollywood hanno sfilato con abiti eleganti e acconciature bon ton. L'attenzione dei flash si è concentrata sulla coppia degli spagnoli Penelope Cruz e Javier Bardem, uniti anche nella vita privata. La protagonista della pellicola tutti lo sanno, di Ashgar Farahdi, ha optato per un abito lungo nero con pizzo con esili bretelline che continuamente ...

Festival di Cannes 2018 : i beauty look Sul red carpet : Le acconciature riscoprono la loro anima più bon ton, gli ombretti si vestono di tonalità naturali e le labbra diventano (quasi) oggetto d’arte. Quasi a richiamare il desiderio di quel bacio romantico che si scambiano Jean-Paul Belmondo e Anna Karina nel film Il bandito delle 11 di Jean-Luc Godard, manifesto della 71esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. I beauty look sulla Croisette si confermano, già dalla prima serata, una ...

Cannes 2018 - al via il festival : la giuria si tiene per mano. Sul red carpet Penelope Cruz - Javier Bardem e il maestro Martin Scorsese : La giuria, presiediuta da Cate Blanchett, che si tiene per mano. Parte così il festival di Cannes 2018. Sul red carpet della 71esima edizione della Croisette sfilano le star: il regista Martin Scorsese, gli attori Penelope Cruz e Javier Bardem diretti dal regista iraniani Aghard Farhadi, che apre la kermesse con Todos los saben L'articolo Cannes 2018, al via il festival: la giuria si tiene per mano. Sul red carpet Penelope Cruz, ...

Segretaria fino a 96 anni - insospettabile milionaria - morta dopo la pensione. La sua storia Sul New York Times - e l'eredità a sorpresa… : La storia di Sylvia Bloom non poteva che meritare le pagine del più grande giornale al mondo, il New York Times. Perché questa donna è un simbolo dei lavoratori, dell’umiltà e della capacità di mantenere un segreto milionario, frutto di intelligenza, furbizia e riservatezza. La signora Bloom ha lavorato come Segretaria nello stesso studio legale di Brooklyn per ben 67 anni, andando in pensione a 96 anni. Un record forse ineguagliabile. Per lei ...