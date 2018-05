Sudan | sposa bambina condannata a morte per aver ucciso il marito stupratore Il mondo si

Sudan - sposa bambina condannata all’impiccagione : ha ucciso il marito-stupratore : A 13 anni i genitori l’hanno data in sposa a un suo cugino di secondo grado, che aveva il doppio dei suoi anni. E a fronte dell’ennesimo tentativo di stupro l’ha accoltellato, uccidendolo. Lei è Noura Hussein, che che oggi ha 19 anni ed è in carcere, in catene, nella prigione femminile di Omdurman in Sudan in attesa dell’impiccagione. A consegnarla alla polizia sono stati gli stessi famigliari. Su Change.org è stata ...