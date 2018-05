studenti adolescenti hikikomori ritirati sociali scuola a domicilio

agi

(Di venerdì 11 maggio 2018) Molto presto, già dal prossimo anno scolastico (ma non c'è ancora una data certa) gli‘ritirati’ o con bisogni particolari, avranno la possibilità di ricevere un’istruzione domiciliare senza passare per l’ospedalizzazione. Lo ha annunciato Guido Dell’Acqua, della 'Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione' del Miur, nel corso del seminario “Hikikomori: il ritiro sociale deglie lacome risorsa” che si è tenuto giovedì al liceo scientifico Manfredi Azzarita di Roma. L’incontro è stato organizzato dall’Associazione Onlus Hikikomori Italia, presieduta da Marco Crepaldi. “Le novità sono contenute in una circolare che uscirà a breve”, ha spiegato Dell’Acqua, senza ...