Strage in un casale in Australia | uccisi una madre e i suoi 4 bambini autistici

(Di venerdì 11 maggio 2018) Sette corpi immersi nel sangue,a colpi di arma da fuoco. Una scena macabra quella che si è trovata di fronte stamattina la polizia di Osmington, tranquillo paesinono alle porte di Margaret River, sulla West Coast.Il ritrovamento è avvenuto in un casolare in mezzo alla foresta, di proprietà di Cindy e Peter Miles, dove gli agenti si erano precipitati dopo una telefonata arrivata all'alba da un collaboratore domestico. Le autorità per adesso hanno identificato 5 delle 7 vittime, come riporta il Daily Mail: si tratta di Katrina Miles e deiquattro figli, tuttie di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Ancora sconosciuta invece l'identità degli altri due corpi, rinvenuti all'esterno della casa.Secondo il capo della polizia locale Chris Dawson, potrebbe essere il peggiore omicidio di massa mai visto nel Paese ...