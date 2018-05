Strada bloccata per trasporto eccezionale | scafo di una nave urta il guardarail | traffico

Camion con 12 tonnellate di cioccolata si ribalta : autoStrada bloccata : Il sogno dei golosi, ma non quello degli automobilisti: uno tsunami di cioccolato che invade l'autostrada. Un Camion con una cisterna contenente 12 tonnellate di cioccolata liquida si è ribaltato nei pressi di...

Sardegna - frana sulla Statale 200 a Castersardo : Strada bloccata : Con le abbondanti piogge di oggi in Sardegna sono arrivate in alcune strade dell’isola anche frane e distacchi di massi. In particolare, sulla Statale 200 fa Lu Bagnu e Castelsardo, poco prima di Punta Spinosa, si e’ verificata nel pomeriggio una frana che ha causato la chiusura temporanea della strada. “Si tratta di un’area – denuncia il sindaco di Castelsardo, Franco Cuccureddu – la cui pericolosita’ ...

Il camion del circo esce di Strada - muore un elefante e due rimangono feriti : autoStrada bloccata : E’ successo in Spagna, nella Murcia, lunedì pomeriggio. Cinque elefanti hanno costretto alla chiusura di un’autostrada nella Spagna sud-orientale dopo essere fuggiti dal camion da circo che li trasportava e che ha fatto incidente. Uno degli elefanti è morto per le ferite riportate, mentre altri due sono rimasti feriti, secondo la polizia locale. Per recuperare gli animali feriti dalla carreggiata è stata usata una gru. L’incidente è ...

Frana sulla Strada provinciale 111 Gadoni- Seulo - viabilità bloccata : Nella serata di ieri sulla strada provinciale che da Gadoni conduce a Seulo, una Frana che si è staccata da un costone roccioso a causa delle incessanti piogge che imperversano, ha portato a valle ...

Tir in fiamme vicino a Carisio : autoStrada bloccata e disagi al traffico : Grandi disagi al traffico, sulla Torino - Milano, a causa di un tir che ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di mercoeldì poco prima del casello di Carisio. Il mezzo pesante, che trasportava ...

Protesta migranti Strada bloccata a Portula

Frana nel vicentino : Strada bloccata fino alla rimozione : La strada per Sant’Ulderico al Tretto di Schio è stata interrotta per la caduta di una Frana. Il fenomeno si è verificato stamane alle 6. Sono intervenuti i vigili volontari di Thiene poi supportati dai colleghi di Schio. Nessuna persona o veicolo è rimasto coinvolto. La circolazione e’ stata interrotta dalla polizia locale fino all’intervento dei vigili del fuoco per la rimozione dei macigni. L'articolo Frana nel vicentino: ...

Gelicidio - bloccata l’autoStrada A1 da Milano a Bologna - caos su A13 e A14. Liguria : disagi sulla A10 e Aurelia. Treni : ferme quattro linee regionali : Per il Gelicidio blocchi in mattinata sulla rete autostradale. Code ai caselli. Un tir si rovescia sull’Aurelia in Liguria: traffico fermo. ferme quattro linee ferroviarie regionali: Genova – Milano, Genova – Torino, Genova – Savona e Parma – La Spezia

