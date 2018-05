Stazione Spaziale | Russia | gli astronauti si preparano al lancio della navicella Soyuz

Spazio - Battiston (Asi) : “Marte sarà una Stazione Spaziale internazionale” : “Il Cira, Centro italiano di ricerca aerospaziale, con i suoi 300 ricercatori, e’ stato concepito per dare al Paese una struttura di ricerca applicata avanzata nel settore aerospaziale”. Cosi’ il presidente dell’Asi, Roberto Battiston, durante il primo dei 9 workshop sull’esplorazione e la colonizzazione marziana, dal titolo ‘Esplorazione e colonizzazione del pianeta Marte: scenari operativi e strategia ...

Stazione Spaziale : un laboratorio molecolare su misura per studiare il DNA a gravità zero : Astronauti, piante, microbi. Nello spazio, mettere in relazione queste forme di vita così diverse tra loro ha perfettamente senso: la ragione è semplice, e va cercata nel Dna. L’acido deossiribonucleico è il ‘codice’ dove stanno scritte tutte le informazioni che determinano gli esseri viventi, dai batteri all’uomo. studiare il Dna – umano o vegetale – nello spazio può aiutare a comprendere l’impatto della microgravità sugli organismi viventi, e ...

Un UFO vola accanto alla Stazione spaziale? [VIDEO] : Nuovo presunto avvistamento ufo: gli appassionati tengono sotto controllo persino il live feed della Stazione Spaziale Internazionale, alla ricerca di “prove” che supportino le teorie sull’esistenza di vita extraterrestre. Stavolta è il “cacciatore di alieni” kingwilly200 a pubblicare su YouTube un video in cui – sostiene – è possibile vedere accanto alla ISS un’astronave aliena di quasi un ...

NanoRacks - Altec - Thales Alenia Space : una partnership per sviluppare nuove opportunità per la Stazione Spaziale : NanoRacks, Altec, e Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%) intendono perseguire nuove opportunità di sviluppo relative alla Stazione Spaziale Internazionale. A tal fine, NanoRacks si appresta a mettere a disposizione il proprio personale presso il suo primo ufficio europeo situato presso la sede Altec di Torino. L’ufficio fungerà da centro di sviluppo di nuove opportunità di business per i clienti europei e asiatici. I clienti ...

Satellite della costellazione Iridium precipita sulla Terra : il confronto con la Stazione Spaziale cinese : Sono passate poco più di due settimane dalla caduta di Tiangong-1, i cui resti si sono inabissati nell’Oceano Pacifico Meridionale la notte del 2 aprile. Il mondo intero ha seguito i costanti monitoraggi della Stazione Spaziale cinese, che ha lasciato in eredità la costruzione di una stretta sinergia internazionale per affrontare il problema dei detriti spaziali. Ieri un nuovo esempio, anche se di portata nettamente inferiore, arriva da Iridium ...

stato visto un ufo volare attorno alla Stazione spaziale? : Ecco l'ennesimo avvistamento ufo: questa volta sarebbe stato visto durante il live feed della Stazione spaziale internazionale

È stato visto un ufo volare attorno alla Stazione spaziale? : (Foto: kingwilly200/YouTube) Una ricerca costante, quella dei teorici della cospirazione, che da tempo non perdono occasione per tenere sotto osservazione i video pubblicati dalla Nasa e da altre agenzie spaziali alla ricerca di elementi che, a detta loro, sarebbero la prova dell’esistenza di forme di vita extraterrestre. E in questi giorni, ancora una volta, gli appassionati di alieni sostengono di aver identificato in un live feed della ...

Stazione Spaziale : installato lo strumento Asim - il cacciatore di tempeste : Osservare e monitorare le radiazioni ad altissima energia come i lampi gamma terrestri e potenti raffiche elettriche nell’atmosfera che si verificano al di sopra dei temporali, conosciute come eventi luminosi transitori, studiando il modo in cui influenzano il clima terrestre. Sarà questo il compito di Asim (Atmosphere-Space Interactions Monitor) il nuovo strumento Esa, installato sulla Stazione Spaziale internazionale. Lanciato dal ...

Stazione Spaziale : a rischio la futura presenza americana sulla ISS - ecco perché : “Non posso rendere abbastanza l’idea di quanto i prossimi 12-18 mesi saranno cruciali per noi”. A parlare è Kathy Lueders, manager del programma voli commerciali della Nasa, che qualche giorno fa ha incontrato il comitato esplorazione umana dell’agenzia Spaziale per fare il punto sugli accordi con Boeing e SpaceX. Ne è emerso un quadro delicato, in base al quale la futura presenza americana sulla Stazione Spaziale internazionale – spiega ...

Dalla Stazione Spaziale a caccia dei misteri dei temporali : Temporali osservati speciali della Stazione Spaziale internazionale (Iss). In particolare è partita la caccia ai temporali che avvengono nella parte superiore dell’atmosfera terrestre, per svelarne i misteri. Li osserverà per due anni lo strumento Asim (Atmosphere-Space Interactions Monitor), finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e gestito in collaborazione con la Nasa. L’obiettivo è quello di studiare radiazioni ad ...

La Nasa invia sperma sulla Stazione Spaziale per capire se si può concepire : L'agenzia spaziale americana Nasa ha inviato un campione di sperma umano sulla stazione spaziale internazionale , Iss, per capire se è possibile concepire nello spazio. Il campione è stato portato a ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 : l’Aeronautica spinge sul monitoraggio dei detriti - SSA in campo : Ha tenuto mezzo mondo, Italia compresa, con il fiato sospeso, eppure il rientro incontrollato della Stazione spaziale cinese Tiangong-1 ha riacceso l’attenzione sui detriti spaziali in ‘caduta libera’ sulla Terra. Tanto che nei prossimi anni, “tenuto conto del crescente affollamento delle orbite basse”, la capacità di monitoraggio e sorveglianza dello spazio “sarà sempre più importante” e ...

NASA - sperma umano e di toro spedito sulla Stazione Spaziale Internazionale : ecco perché : 2018, odissea nello spazio… con sperma. L’annuncio bizzarro, ma con fini seriamente scientifici, arriva direttamente dalla NASA. L’agenzia Spaziale americana sta infatti studiando la fattibilità della riproduzione umana nello spazio e ha spedito sperma congelato umano e di toro caricandolo a bordo del razzo Falcon 9 di proprietà del magnate Elon Musk, con direzione Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La missione (Micro-11) gestita dal Centro ...

Sulla Stazione Spaziale cinese c’è stato troppo allarmismo? : foto: JenavieveMarie – CC “Rientro stazione spaziale cinese: Italia confermata tra i possibili scenari”. Questo il titolo del comunicato stampa che la Protezione civile ha diffuso ai giornalisti italiani. È il 30 marzo, il venerdì prima del weekend pasquale. Si prevede che la stazione spaziale cinese Tiangong-1 rientri nell’atmosfera terrestre. Per rientrare si intende precipitare: un evento, comunque, per nulla raro. Quando un giornalista ...