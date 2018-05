Stalking | 4 anni per violenze su ex

Ivrea - non vede i figli da 4 anni per una falsa accusa di Stalking : “Devo riabbracciarli” : Annamaria Notario, 37 anni, di Foglizzo, non vede i suoi tre figli da 4 anni, da quando cioè la nuova compagna del marito, Giulia Baro, l'ha denunciata per stalking. Ma indagini approfondite hanno permesso di scoprire che le accuse erano false, così quest'ultima è stata condannata per calunnia a 2 anni e mezzo di reclusione. "Ma non avrò pace finché non potrò riavere i bambini con me".Continua a leggere