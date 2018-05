Spread Btp Bund invariato a 136 | 9 punti

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ai tassi dei Btp e allo Spread (11 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI guarda alle aste dei Btp dopo la fiammata dello spread . Non mancheranno dati dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 03:46:00 GMT)

Spread Btp/Bund chiude a 137 punti base : ANSA, - ROMA, 10 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 137 punti base , dai 132 della chiusura di ieri. Nel corso della seduta il differenziale ha sfiorato i 140 punti , in un mercato che ...

Spread Btp/Bund sfiora 140 punti base : ROMA, 10 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund sfiora quota 140 punti base in un mercato che resta in attesa delle mosse di Lega e M5S sulla formazione del nuovo Governo. Il differenziale viaggia sui 138,2 ...

Btp recuperano terreno su Bund dopo forti realizzi ieri - Spread ... : Approfitta dell'assenza di cattive notizie -- come peraltro di novità -- sul fronte della politica interna il secondario italiano per recuperare buona parte del terreno perso ieri , seduta che ha visto il differenziale su Germania in ampiamento di una decina di centesimi.

Btp chiudono in netto calo - pesa situazione politica - Spread fino a... : ... il secondario italiano sottoperforma decisamente gli altri Paesi del blocco in una seduta in cui gli operatori sembrano aver preso coscienza dell'impasse in cui versa la politica italiana dopo le ...