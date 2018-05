Spray urticante | lo spruzzo a scuola | 23 in ospedale Bussolengo | cosa rischia l' autore

Spray urticante a scuola : 500 studenti intossicati - 23 in ospedale : Spray commerciale urticante è stato spruzzato all'interno dell'impianto di aerazione di una scuola di Bussolengo, in provincia di Verona. intossicati studenti e professori. Ci sono stati numerosi attacchi di panico

Verona - “bravata” a scuola : studente spruzza Spray urticante - oltre 500 intossicati : Uno studente ha immesso spray urticante all'interno dell'impianto di aerazione dell'Istituto tecnico commerciale “Maria Curie” di Bussolengo. Per una ventina di studenti tra quelli rimasti intossicati dalle esalazioni è stato necessario recarsi in ospedale. La dinamica dell'incidente che ha provocato l'intossicazione collettiva è stata subito ricostruita dai Carabinieri.Continua a leggere

Studente spruzza Spray urticante a scuola - 500 intossicati : Il ragazzo ha immesso la sostanza nel sistema di aerazione. Per 17 persone sono state necessarie cure in ospedale

Verona : Spray urticante a scuola - in 17 finiscono all’ospedale : Verona, 11 mag. (AdnKronos) – Momenti di panico stamane intorno alle 12.30 all’istituto Marie Curie di Bussolengo nel veronese, dove a causa delle esalazioni di uno spray urticante, sono rimaste coinvolte 500 persone tra studenti e insegnanti. Diciassette di loro sono stati ricoverate negli ospedali di Bussolengo, Peschiera del Garda e Borgo Roma a Verona. Nessuno sarebbe in condizioni critiche. Sul posto sono intervenute ambulanze, ...

