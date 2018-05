Spray urticante | lo spruzza a scuola | 17 in ospedale Bussolengo | sostanza non tossica in

Spray urticante a scuola - 500 intossicati : forse la bravata di un alunno : Circa 500 persone tra studenti e docenti sono rimasti più o meno lievemente intossicati dopo aver inalato dello Spray urticante. Tutto a causa di una bravata di un alunno. E' successo questa mattina, intorno alle 20.30, presso l'...

Verona : Spray urticante a scuola - in 17 finiscono all’ospedale : Verona, 11 mag. (AdnKronos) – Momenti di panico stamane intorno alle 12.30 all’istituto Marie Curie di Bussolengo nel veronese, dove a causa delle esalazioni di uno spray urticante, sono rimaste coinvolte 500 persone tra studenti e insegnanti. Diciassette di loro sono stati ricoverate negli ospedali di Bussolengo, Peschiera del Garda e Borgo Roma a Verona. Nessuno sarebbe in condizioni critiche. Sul posto sono intervenute ambulanze, ...

Spray urticante a Casa del Cinema a Roma : ANSA, - Roma, 4 MAG - Momenti di paura oggi pomeriggio alla Casa del Cinema a Roma, durante la proiezione di un film. All'improvviso in sala è stato spruzzato dello Spray urticante e c'è stato un ...

Spray urticante in classe per saltare le lezioni - 10 compagne intossicate : studente nei guai : Ha usato lo Spray urticante in classe, provocando la sospensione delle lezioni per la leggera intossicazione di dieci compagne. Protagonista dell'episodio, avvenuto il 2 maggio, è uno studente ...

Vigili urbani aggrediti con Spray urticante : I Vigili urabani stanno multando la loro automobile, perché parcheggiata in divieto di sosta, e loro li aggrediscono con un ombrello e uno spray urticante. È quanto successo, venerdì, a Torino in ...

Spray urticante a scuola - 5 in ospedale : ANSA, - CESENA, 27 APR - Cinque ragazzini finiti al pronto soccorso, altri venti medicati sul posto: questa mattina, all'interno di una scuola media di Cesenatico , Cesena, , un 14enne avrebbe ...