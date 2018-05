: Spari nel Vibonese, un morto e 3 feriti - TelevideoRai101 : Spari nel Vibonese, un morto e 3 feriti - maltocortese78 : @DarioNardella @fameht @poliziadistato da sindaco spari inesattezze ed è ancor più grave visto che per una rissa è… - NikkCastelli : Quando il meccanico ti chiede 500 euro per riparare l'auto e tu,nel dubbio,ti spari. Un selfie. -

Sparatoria nel, tra Nicotera e Limbadi. Un uomo ha ucciso in casa un altro uomo e ha ferito la moglie, a Nicotera. Poi è andato in auto a Limbadi. Lì ha fatto irruzione in un bar del paese e ha sparato contro un gruppo di uomini che giocava a carte, ferendone due. L'attentatore non è stato ancora identificato, né si conoscono i motivi degli agguati.(Di venerdì 11 maggio 2018)