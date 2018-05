Sparatorie in Calabria | 2 morti e 3 feriti nel Vibonese

blogo

(Di venerdì 11 maggio 2018) Aggiornamento ore 20:12 - Giuseppe Francesco Olivieri è stato arrestato. Sarebbe lui l'autore delledi oggi pomeriggio nelche sono costate la vita a due persone. Dopo aver ritrovato l'auto che ha usato per spostarsi da Caroni a Limbadi e poi Nicotera, gli investigatori hanno agito insieme agli uomini dello Squadrone specializzato nella ricerca di latitanti sull'Aspromonte e lo hanno trovato.Aggiornamento ore 19:26 - C'è anche una seconda vittima oltre a Michele Valerioti in seguito alledi oggi pomeriggio nel, è la signora di 80 anni, Giuseppina Mollese, che era stata gravemente ferita ed è deceduta in ospedale. Intanto si conoscono anche i nomi delle persone ferite nel bar: Pantaleone Timpano, 61 anni, fratello del proprietario dell’auto danneggiata a Caroni, Francesco Di Mundo, 58 anni, e Pantaleone D’Agostino, ex titolare del bar. ...