Spara in una casa e poi in un bar | un morto e quattro feriti nel Vibonese

Sparatoria in corso in una liceo della California - ci sono feriti : Un uomo armato di pistola sarebbe entrato nel campus alle 7 ora locale. Polizia sul posto dopo ripetute chiamate

Roma - una vittima di usura dei Casamonica : “Ho pensato di Spararmi” : Roma, una vittima di usura dei Casamonica: “Ho pensato di spararmi” A Mattino Cinque l’intervista esclusiva a un uomo che ha vissuto sotto minaccia dal 2005 al 2009 Continua a leggere L'articolo Roma, una vittima di usura dei Casamonica: “Ho pensato di spararmi” proviene da NewsGo.

Atomic Heart : lo Sparatutto ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica torna a mostrarsi in nuove immagini : Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato l'annuncio dello sviluppatore Mundfish, che pubblicherà lo sparatutto Atomic Heart su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018.Il gioco lo abbiamo già visto nel suo trailer ufficiale e, come probabilmente saprete, si presenterà ai giocatori come un FPS pieno d'azione e con una storia elettrizzante che vi trasporterà in una versione alternativa dell'Unione Sovietica.Oggi possiamo tornare a dare una nuova ...

Il nuovo Battlefield avrà una campagna single player : secondo EA sarà uno Sparatutto "profondo e completo" : Durante la conference call finanziaria di Electronic Arts per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, l'amministratore delegato Andrew Wilson ha parlato del nuovo Battlefield, ma anche dell'atteso Anthem.Sentiamo che entrambi "introdurranno nuove dinamiche" che cambieranno il modo in cui i fan interagiscono tra loro e con i giochi.Prima di tutto, come riporta Dualshockers, apprendiamo qualche interessante informazione su Battlefield, come la ...

Atomic Heart è il nuovo Sparatutto per PS4 - Xbox One e PC che ci catapulta in una versione alternativa dell'Unione Sovietica : Lo sviluppatore Mundfish, con base a Mosca, pubblicherà Atomic Heart, uno "sparatutto in prima persona" che catapulta i giocatori in una versione alternativa dell'Unione Sovietica.Come riporta Gematsu, l'fps è programmato in uscita nel corso dell'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC.Qui sotto potete dare uno sguardo al trailer che mette in evidenza un gameplay pieno d'azione e una storia elettrizzante che intratterrà i giocatori per tutta la ...

Una guardia giurata Spara alla moglie e poi si suicida. L'episodio a Melfi : Un uomo di 33 anni, stamani, a Melfi (Potenza), ha ucciso la moglie, di 27, e si è poi suicidato. L'omicidio-suicidio è avvenuto nell'abitazione di famiglia. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era una guardia giurata. SulL'episodio sono in corso indagini e gli accertamenti da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Potenza.

Spara alla moglie : arrestato consigliere comunale nel Vercellese : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Spara alla moglie: arrestato ...

Sparatoria di Macerata - una ragazza ferita chiederà 750mila euro a Luca Traini : Sparatoria di Macerata, una ragazza ferita chiederà 750mila euro a Luca Traini Jennifer, 25 anni di origine nigeriana, era stata colpita a una spalla da Luca Traini. Il legale dell’uomo punta a provare la seminfermità Continua a leggere

Torino - uccide una donna e poi si Spara. L’uomo è in gravi condizioni : Ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi ha tentato di suicidarsi. È successo a Rivoli, un comune a meno di 20 chilometri da Torino, in un parcheggio di via Alpignano. L’uomo è stato soccorso dai medici del 118 ed è in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da La Stampa, si tratta di un pensionato di 75 anni che ha sparato contro l’ex moglie, sua coetanea. Ancora ignote le cause del gesto. Alcuni testimoni, come ...

Una Vita trame al 12-5 : una lettera d'addio per Felipe - Mauro Spara alla Sotelo? Video : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che si è di recente occupata del piano crudele di Ursula [Video]nelle puntate spagnole. Le trame settimanali da lunedì 7 a sabato 12 maggio svelano che Mauro perdera' il controllo, mentre per Felipe ci sara' un'amara sorpresa. Una Vita spoiler dal 7 maggio: Mauro spara a Cayetana? Le trame dei nuovi episodi [Video]di Una Vita, in onda ...

Niscemi - Spara al marito dell'amica e si uccide/ Caltanissetta - indagini in corso : nessuna rivalità in amore : Caltanissetta, 23enne spara al rivale in amore e si uccide: tragedia a Niscemi, quartiere San Giuseppe, un colpo alla tempia fatale per Antony Mangiapane(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 09:21:00 GMT)

Usa - Sparatoria a Nashville in centro commerciale : una persona è grave - catturato sospetto : La sparatoria al centro commerciale, Opry Mills Mall, nella città del Tennessee già teatro qualche giorno fa di un altro sanguinoso fatto di sangue.Continua a leggere