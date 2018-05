Spara in un bar e in una casa | un morto e quattro feriti nel Vibonese

Spara in una casa e poi in un bar : un morto e quattro feriti nel Vibonese : Un morto e quattro persone ferite. E' il bilancio di due Sparatorie avvenute da poco in due distinte località del Vibonese, Nicotera e Limbadi. Un uomo ha ucciso dentro casa Michele Valerioti 63 anni, ...

Spara in una casa e poi in un bar : un morto e quattro feriti nel Vibonese : A Nicotera un uomo ha ucciso dentro casa Michele Valerioti 63 anni e ha ferito la moglie, Giuseppina Mollese.

Uccide la madre - si barrica in casa e minaccia di Sparare : di Cristina Liguori È uno psicotico grave, in cura da più di 10 anni, Pasquale De Falco, l'uomo di 37 anni che stamattina intorno alle 10:30, a Qualiano, in provincia di Napoli, ha sparato con il ...

Rapina al bar con Sparatoria : ?è caccia ai banditi nel Napoletano : TORRE ANNUNZIATA - Rapina al bar: parte un colpo ad altezza d?uomo, illesa la cassiera. Momenti di terrore intorno alla mezzanotte di ieri in un locale di Rovigliano, nella periferia di Torre...

Bari - Sparatoria in pieno giorno a Catino : ucciso un pregiudicato - picchiata la cognata : L'uomo, ritenuto vicino a uno dei clan mafiosi baresi che operano alla periferia nord, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco in via Caravella. Gli operatori...

Georgia : si barrica in aula e Spara in una scuola - arrestato un insegnante : Un insegnante che ha sparato con una pistola in una scuola superiore della Georgia è stato preso in custodia mercoledì pomeriggio dopo essersi barricato in un'aula per quasi un'ora. Fortunatamente. nessuno studente della Dalton High School è stato ferito direttamente nell'incidente. Un fatto che ha lasciato senza parole molti americani, ma vediamo nel dettaglio come sono andati i fatti. Georgia: insegnante spara e poi si barrica in aula La ...

Carabiniere di Latina Spara alla moglie - poi si barrica in casa e uccide le due figlie : Dalle 5 di questa mattina le notizie si sono susseguite una dopo l’altra, nella speranza di avere almeno un lieto fine che non c’è stato. Luigi Capasso, un appuntato in servizio a Velletri ha sparato all’alba alla moglie Antonietta Gargiulo, 39, da cui si stava separando. Dopo averla solo ferita è risalito in casa, barricandosi dentro con le due figlie di 8 e 12 anni, rimanendo così per ore senza far sapere cosa fosse successo ...