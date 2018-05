Spara in un bar e in una casa | due morti e tre feriti nel Vibonese

Calabria - Spara in un bar e in una casa : due morti - 3 feriti. Killer in fuga Video : Prima ha ucciso un uomo nella sua abitazione e subito dopo una donna, poi ha fatto irruzione in un bar sparando contre tre avventori che stavano giocando a carte. Gli episodi sono avvenuti tra Limbadi e Nicotera. Identificato l’uomo: forse ha agito per vendicare un fratello ucciso

Spara con un fucile in un bar - poi prende la macchina e Spara di nuovo in una casa : 2 morti e 4 feriti nel Vibonese : Due morti e quattro persone ferite è il bilancio di due sparatorie avvenute in due distinte località del Vibonese, Limbadi e Nicotera, ad opera della stessa persona - un uomo - che viene ricercata dai carabinieri.La vittima è Michele Valarioti, di 63 anni. L'uomo è stato ucciso a colpi di fucile a Nicotera nei pressi di casa sua. Nello stesso paese è stata uccisa una donna che era per strada. In precedenza, a ...

Uccide la madre - si barrica in casa e minaccia di Sparare : di Cristina Liguori È uno psicotico grave, in cura da più di 10 anni, Pasquale De Falco, l'uomo di 37 anni che stamattina intorno alle 10:30, a Qualiano, in provincia di Napoli, ha sparato con il ...

