Spara con un fucile in un bar | poi prende la macchina e spara di nuovo in una casa | 1

Il nuovo Battlefield avrà una campagna single player : secondo EA sarà uno Sparatutto "profondo e completo" : Durante la conference call finanziaria di Electronic Arts per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, l'amministratore delegato Andrew Wilson ha parlato del nuovo Battlefield, ma anche dell'atteso Anthem.Sentiamo che entrambi "introdurranno nuove dinamiche" che cambieranno il modo in cui i fan interagiscono tra loro e con i giochi.Prima di tutto, come riporta Dualshockers, apprendiamo qualche interessante informazione su Battlefield, come la ...

MELFI - GUARDIA GIURATA UCCIDE LA MOGLIE E POI SI Spara/ Ultime notizie : i conoscenti - "sembravano sereni" : MELFI, GUARDIA GIURATA UCCIDE la MOGLIE poi si SPARA, Ultime notizie: lui 33 anni, lei 27, tragedia in provincia di Potenza, avvenuta questa mattina attorno alle ore 07:30(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:50:00 GMT)

Spara alla moglie : arrestato consigliere comunale nel Vercellese : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Spara alla moglie: arrestato ...

Villarboit. Il consigliere Antonio Cammilleri Spara all’ex Alfonsina Cafaro : Dramma a Villarboit (Vercelli) dove Alfonsina Cafaro è stata ferita da alcuni colpi di pistola alla schiena, almeno tre, esplosi dall’ex

Torino - uccide una donna e poi si Spara. L’uomo è in gravi condizioni : Ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi ha tentato di suicidarsi. È successo a Rivoli, un comune a meno di 20 chilometri da Torino, in un parcheggio di via Alpignano. L’uomo è stato soccorso dai medici del 118 ed è in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da La Stampa, si tratta di un pensionato di 75 anni che ha sparato contro l’ex moglie, sua coetanea. Ancora ignote le cause del gesto. Alcuni testimoni, come ...

Tentano colpo bancomat - Sparatoria con Cc : ANSA, - CHIETI, 6 MAG - sparatoria nella notte a Piane d'Archi in Val Sangro , Chieti, tra i carabinieri e i componenti di una banda pugliese. Arrestati 5 malviventi, di cui uno ferito alla gamba e ...

Colpo al bancomat con Sparatoria : Roma, 6 mag. - (AdnKronos) - Sventato Colpo ad un bancomat nel Chietino grazie all'intervento dei carabinieri. Una banda di cinque malviventi, tutti pugliesi, ha tentato di far esplodere un bancomat delle poste a Piane d'Archi in Val di Sangro. Quando i malviventi sono stati scoperti dai carabinieri

Sparare raggi laser grazie alle lenti a contatto Video : Avreste mai pensato che un giorno sarebbe stato possibile Sparare raggi laser dagli #occhi proprio come Superman? Bene, oggi questo potere sembra non essere più un desiderio irrealizzabile. Un gruppo di studiosi della University of St. Andrews, in Gran Bretagna, è riuscito a riprodurre delle lenti a contatto in grado di emettere piccoli raggi laser: un grande passo in avanti nel campo della #sicurezza. Sicurezza 2.0 L'eccezionale novita' di ...

Tragedia nel Napoletano : disabile uccide la madre con un colpo di fucile - poi si barrica in casa e Spara dal balcone : Prima ha ucciso la madre con un colpo di fucile poi si è barricato in casa, sparando diversi colpi dal balcone. L’omicida è Pasquale De Falco, 37 anni, disabile con problemi psichici. La Tragedia si è consumata a Qualiano, paese del Napoletano dove adesso si sta cercando di evitare il peggio. ...

Incitò a Sparare contro i ladri - il “sindaco sceriffo” finisce a processo : Joe Formaggio, il sindaco di Albettone (Vicenza) già noto per le sue posizioni estreme in fatto d’immigrazione, dovrà presentarsi in tribunale per rispondere di istigazione a delinquere. Nel novembre 2015 infatti il primo cittadino veneto aveva affisso quattro cartelli in paese dove si leggeva questa frase: «ladri, bastardi, delinquenti, cerca guai...

Lo Sparatutto roguelikelike Beacon si mostra in un nuovo trailer : Beacon è uno sparatutto roguelike in cui un guerriero spaziale schiantatosi sul pianeta raccoglie DNA dai nemici sconfitti per nutrire il clone celato nella sua navicella e generare nuove mutazioni, rivela Rockpapershotgun.Beacon ha lanciato oggi l'Accesso Anticipato per chi ha a cuore la causa del nostro viaggiatore spaziale: questa prima versione del gioco include quattro livelli generati proceduralmente, dozzine di oggetti (ma non tutti ...

Tentano di rapinare auto Sparando contro la vettura : arrestati in due : I carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato Salvatore Bruno, 21 anni di Casalnuovo, e Manuele Abbate, 18enne, napoletano del vico Tiratoio, entrambi già noti alle forze dell'...