Spalletti | “sfida con il Sassuolo come una semifinale”

(Di venerdì 11 maggio 2018) “Si parla sempre, non solo nel calcio. Ci siamo un po’ abituati, ho visto allenarsi i calciatori nella maniera corretta ed è il segno che il pensiero va solamente lì e per noi diventauna semifinale. E’ stato un lungo torneo in cui abbiamo a disposizione la semifinale che ci mette nelle condizioni di giocare la finale con la Lazio”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Luciano, alla vigilia della sfida con il, la penultima di campionato. In dubbio per la sfida il difensore nerazzurro Miranda. “E’ una valutazione che dobbiamo fare tra oggi e domani. Non lo rischiamo se c’è qualche dubbio che si possa infortunare di nuovo. Se i medici ci diranno che la situazione è sotto controllo… Non farlo giocare è già stata una precauzione. Per Gagliardini invece se ne parla la prossima settimana”. Secondo molti ...