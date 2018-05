Spagna | Igor il russo è uscito per la prima volta dalla cella dopo 138 giorni

Real Madrid-Juventus - la rassegna stampa : 'Furto del secolo' - 'Era rigore'. La Spagna si divide : La Gazzetta dello Sport apre con "La rabbia e l'orgoglio" di una "Juve furibonda", mentre Tuttosport non ci sta: "Così no", scrive in prima pagina il quotidiano torinese, che esalta la prova di "una ...

Spagna - interrogato Igor il Russo : la reazione del killer di Budrio Video : Il #killer di Budrio rinominato #Igor il Russo era in fuga dall'1 Aprile 2017 e dopo più di otto mesi è stato catturato in Spagna, a Teruel. L'uomo si era nascosto in una fattoria e due agenti, per puro caso, lo hanno trovato: erano alla ricerca del fautore della sparatoria avvenuta nella penisola iberica qualche giorno prima. Il 15 Dicembre, alle ore 19 circa, il fuggitivo ha aperto il fuoco contro gli uomini della Guardia Civil, i quali non ...

Igor non risponde ai pm in Spagna : 16.21 Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, accusato dell'omicidio del barista di Budrio Davide Fabbri e della guardia volontaria Valerio Verri, interrogato nel carcere spagnolo di Zuera, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'interrogatorio si è tenuto davanti al procuratore capo di Bologna, Amato, e dal sostituto, Forte,titolare dell'inchiesta, oltre che a un magistrato spagnolo. Igor era stato arrestato dalla Guardia civil,dopo mesi ...

Igor - è il giorno delle risposte : pm italiani in Spagna per interrogare il killer di Budrio : Primo faccia a faccia tra i magistrati di Bologna e Norbert Feher, il criminale serbo accusato di aver ucciso in Italia e Spagna. Il procuratore capo Giuseppe Amato e il pm Marco Forte, accompagnati da sette carabinieri che si sono occupati delle indagini, interrogheranno Igor nel carcere di Saragozza.Continua a leggere