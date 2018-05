Spagna | col nuovo asfalto l’usura è ancora un’incognita

F1 Spagna - Alonso : «Speriamo di dare spettacolo per i nostri fan» : BARCELLONA - Fernando Alonso arriva carico per il Gran Premio di casa. ' Vincere alla 6 Ore di Spa è stata una bella sensazione. Mancavo da un po' sul podio. Mi sono preparato bene tra test e ...

F1 - GP Spagna 2018 : Lewis Hamilton - quando il pilota fa la differenza. In testa pur con una Mercedes in (leggera) difficoltà : Tra tutti i piloti della Formula Uno in questo 2018 ce n’è uno, sopra chiunque altro, che ha di che sorridere. Si tratta, inutile dirlo, di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica, infatti, è primo in classifica quasi senza quasi accorgersene. Prima della vittoria nel Gran Premio di Baku, o per meglio dire, prima del penultimo giro della gara azera, l’inglese stava per mancare il quarto appuntamento di questo primo scorcio di ...

Valentino Rossi - GP Spagna : “Peggio di quello che pensavo. Siamo lenti a reagire - ma in futuro… Incidente? Colpa di Pedrosa e Lorenzo” : Valentino Rossi ha chiuso il GP di Spagna 2018 in quinta posizione. Il Dottore non è riuscito a brillare e si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo, la Yamaha è in grande difficoltà e il centauro di Tavullia non si è tirato indietro nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport: “Peggio di quello che pensavo, speravo di andare meglio. Il problema è che Siamo contenti per questo quinto posto. In gara ho fatto il massimo, sapevo ...

Grande Fratello 2018 – Aida mette la marmellata sulla pizza e Luigi sclera : «E’ come se vado a cagare in Spagna sulla Sagrada Familia». Poi Favoloso litiga con Danilo : «Sei una piccola merda» : GF15 - Aida Nizar Notte di liti furibonde al Grande Fratello 2018. E nel mirino, tanto per cambiare, è finita ancora una volta Aida Nizar, che ha messo la marmellata sulla pizza suscitando le ire di Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric se l’è prima presa con lei e poi con Danilo Aquino, accusato di non prendere una posizione in merito alla spagnola. Non è la prima volta: Aida ama provocare e mettere in pratica strane ...

Grande Fratello 2018 – Aida mette la marmellata sulla pizza e Luigi sclera : «E’ come se vado a cagare in Spagna sulla Sagrada Familia». Poi Favoloso litiga con Danilo : «Sei una piccola merda»- Video : GF15 - Aida Nizar Notte di liti furibonde al Grande Fratello 2018. E nel mirino, tanto per cambiare, è finita ancora una volta Aida Nizar, che ha messo la marmellata sulla pizza suscitando le ire di Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric se l’è prima presa con lei e poi con Danilo Aquino, accusato di non prendere una posizione in merito alla spagnola. Non è la prima volta: Aida ama provocare e mettere in pratica strane ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Cal Crutchlow sorprende tutti e le Honda fanno paura! Le Ducati inseguono - in difficoltà le Yamaha ufficiali : Signori, che Cal Cruchlow! 1’37″653, tempo da urlo ed un t4 da far spavento. Dopo il trionfo in Argentina, il britannico, in sella alla Honda LCR, ha sorpreso tutti, firmando la pole position del GP di Spagna 2018, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lungo i 4.423 km di Jerez de la Frontera, tracciato vecchio stile con curvoni veloci e tratti molto lenti, Cal ha dimostrato ancora una volta che la moto di Tokyo è decisamente ...

MOTOGP DIRETTA GP Spagna 2018/ Streaming video SKY qualifiche live : Honda sugli scudi - Yamaha in difficoltà : DIRETTA MOTOGP: qualifiche e prove libere FP3 e FP4 live GP SPAGNA 2018 a Jerez, oggi sabato 5 maggio. La cronaca e i tempi delle sessioni in programma.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:47:00 GMT)

Moto3 - GP Spagna 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Niccolò Antonelli fa il vuoto - alle sue spalle il solito duello tra Italia e Spagna : Dopo una mattinata non semplice, Niccolò Antonelli (SIC58) sbaraglia la concorrenza nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera, facendo segnare un ottimo 1:46.630, unico pilota del lotto a scendere sotto il muro dell’1:47. Il cattolichino, dunque, piazza la zampata giusta dopo un inizio di campionato difficile e, in questo modo, prova a rilanciarsi in questo 2018. alle sue spalle si è piazzato ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : prove libere 1. Francesco Bagnaia batte il primo colpo a Jerez. Terzo Romano Fenati : Il weekend del GP di Spagna comincia alla grande per Francesco Bagnaia, che a Jerez ha ripreso il discorso da dove lo aveva lasciato. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere, unico a scendere sotto l’1’43”, in 1’42″836. Il torinese ha mostrato un passo già convincente, avvicinando più volte il suo miglior crono, senza però migliorarlo solo per questione di ...

ARGENTINA - SAMPAOLI INCONTRA DYBALA/ Il Ct dell'Albiceleste corre ai ripari dopo il tracollo in Spagna : ARGENTINA, SAMPAOLI INCONTRA DYBALA, colloquio di tre ore: La Joya ci sarà al Mondiale 2018. Vis a vis proficuo fra il ct della nazionale albiceleste e l’attaccante bianconero(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:18:00 GMT)

Moto2 Spagna - Bagnaia : «Abbiamo raccolto molto e dobbiamo così» : JEREZ DE LA FRONTERA - Due vittorie nelle prime tre gare, questo è il bottino di Pecco Bagnaia in Moto2. Per il piemontese nella prima gara europea c'è da difendere il primato in classifica. Proprio a ...

GP Spagna : set e mescole scelti dai piloti : La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e relative mescole scelti da ciascun pilota per il GP di Spagna, quinto round del campionato del mondo di Formula 1 2018, in programma dall’11 al 13 maggio, che vede il Circus sbarcare finalmente in Europa. Scelte identiche per i piloti dei tre […] L'articolo GP Spagna: set e mescole scelti dai piloti sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Calciomercato Milan - boom boom Mirabelli : novità dalla Spagna - si prova il grande colpo in attacco : Calciomercato Milan – Il Milan è concentrato sulle ultime partite del campionato di Serie A, stagione che nel complesso può essere considerata deludente per i rossoneri nonostante il cambio di allenatore e l’arrivo di Gennaro Gattuso. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione, in particolar modo l’intenzione è rinforzare la squadra, nelle ultime ore bomba clamorosa che arriva direttamente dalla Spagna. Blitz da parte di ...

Nicolaus : per la Spagna vendite a +25% : porta avanti una politica di prodotto sempre più incentrata 'sui servizi del Nicolaus Club. In Spagna siamo tra i pochi ad offrire un club italiano in totale esclusiva con un vero trattamento all ...