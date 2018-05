Sorrento | vietate le unioni civili in un chiostro francescano

Vietate le unioni civili nel famoso Chiostro di San Francesco a Sorrento : Le speranze di Vincenzo D'Andrea si sono infrante contro lo schermo sul quale ha letto la risposta del Comune di Sorrento. Il sogno di sposare il suo Beto in uno dei luoghi più suggestivi d'Italia spazzato via da quelle dodici parole: "Nel Chiostro di San Francesco non si svolgono cerimonie riguardanti unioni civili". A due anni dalla legge Cirinnà le unioni civili, che come documentato da HuffPost hanno registrato un incremento in ...